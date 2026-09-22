با گسترده تر شدن ابعاد تحقیقات در خصوص یک شبکه بزرگ فساد مالی در ترکیه نام موساد نیز در کنار متهمان صهیونیست بازداشت شده مطرح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات جاری در ترکیه در خصوص یک شبکه فساد مالی بین المللی ابعاد جدیدی به خود گرفته به طوری که تاکنون ۲۱۱ تن در این خصوص بازداشت شده‌اند و نام ده‌ها شرکت و مرکز ارتباطی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، روزنامه ملییت ترکیه اعلام کرد که بحث و جدل‌هایی در خصوص رد پای سرویس جاسوسی موساد در این پرونده به وجود آمده است. تاکنون نام ۴۰ مرکز ارتباطی و دفتر مالی وابسته به ۲۵ شرکت در چارچوب یک شبکه بین المللی کلاه برداری در بازار رمز ارز‌ها مرتبط با رژیم صهیونیستی در داخل ترکیه مطرح شده است. متهمان با تابعیت‌های صهیونیستی، سوری، اردنی، اوکراینی، پاکستانی، اندونزیایی، مراکشی، قزاقستانی، چینی، مصری، بنگلادشی و ... بازداشت شده‌اند.

روزنامه ملییت گزارش داد که روش‌های مورد استفاده این شبکه با بهره گیری از تکنیک‌های اطلاعاتی با سرویس جاسوسی موساد در ارتباط است.

پیشتر روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که ترکیه ۱۹۱ تن را به اتهام دست داشتن در یک شبکه کلاه برداری بین المللی در بازار رمز ارز‌ها و ارز‌های خارجی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش اقدامات این شبکه کلاه برداری بین المللی به سه میلیارد دلار می‌رسد. آنکارا اعلام کرده که شبکه مذکور با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و بخش زیادی از این پول‌ها در اراضی اشغالی جا به جا شده است.

معاریو اضافه کرد، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده تحقیقات انجام شده حاکی از مداخله صهیونیست‌ها در این شبکه کلاه برداری است. همچنین وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اطلاعاتی در خصوص بازداشت تعدادی از صهیونیست‌ها در ترکیه دریافت کرده است.

منبع: مهر

برچسب ها: موساد ، ترکیه
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