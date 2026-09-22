باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت و همزمان بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش پیدا کرد؛ با این حال، انتظار برای افزایش بیشتر نرخ بهره مانع از رشد بیشتر قیمت این فلز گرانبها شد.

قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی تا ساعت ۰۰:۵۲ به وقت گرینویچ، با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۳۵۷.۳۱ دلار رسید. قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۴۳۹۵ دلار رسید.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۱۰ ساله نیز برای دومین جلسه متوالی کاهش یافت. طلا به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم و خطرات ژئوپلیتیکی شناخته می‌شود، اما جذابیت آن معمولا هنگام افزایش نرخ بهره کاهش می‌یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دارای بازده حرکت می‌کنند.

احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و اعلام کرد احتمال افزایش‌های بیشتر در ماه‌های آینده وجود دارد.

آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، گفت بانک مرکزی آمریکا احتمالا برای کاهش تورم ناشی از تقاضای قوی و همچنین شوک‌های قیمت کالا‌های اساسی که به بخش‌های فراتر از نفت سرایت کرده‌اند، به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز خواهد داشت. او تاکید کرد که اقدام سریع‌تر بهتر از منتظر ماندن است.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره در معاملات نقدی با ۰.۷ درصد افزایش به ۶۶.۴۸ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۱۸۱۱.۲۸ دلار رسید و پالادیوم با رشد ۰.۷ درصدی در سطح ۱۳۰۹.۷۸ دلار معامله شد.

منبع: المیادین