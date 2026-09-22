دهستان شلیل در بخش میانکوه شهرستان اردل، در فصل بهار و تابستان با کوه‌های سرسبز و مناظر دست‌نخورده‌اش همچون نگینی در دل زاگرس می‌درخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دهستان شلیل، واقع در جنوبی‌ترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری، با وجود دارا بودن پتانسیل‌های گردشگری بی‌نظیر، همچنان در سایه کمبود زیرساخت‌ها و نبود راه‌های ارتباطی مناسب قرار دارد.

این دهستان که مرکزیت آن در روستای «شکرآباد» است و ۳۹ روستای تابعه را در بر می‌گیرد، بخشی از بخش میانکوه شهرستان اردل محسوب می‌شود. شلیل که تنها ۲۰ کیلومتر با رودخانه کارون فاصله دارد، در فصل بهار به دلیل پوشش گیاهی انبوه و طبیعت بکر، همچون نگین سبزی در دل کوه‌های میانکوه می‌درخشد.

طبیعت این منطقه، مجموعه‌ای از مناظر دست‌نخورده را پیش چشم گردشگران قرار می‌دهد؛ از کوه‌های گردشگری همچون «پوتک»، «کوه گره» و «چهار دره» گرفته تا تالاب‌های بزرگ با جاذبه‌های شگفت‌انگیز و چاه‌های آب شیرین در دل کوه‌های صعب‌العبور.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بخش دهستان ، طبیعت زیبا
خبرهای مرتبط
سفری به جادوی آب و سنگ؛ آبشار لندی، مقصد بکر طبیعت چهارمحال و بختیاری+ فیلم
بهشت‌آباد؛ نگینی در قلب اردل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کد ۱۰ رقمی استاندارد، راه استعلام اصالت کالا و خدمات
برنامه‌های هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری کلید خورد
عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد زیر ذره‌بین
امنیت و نظم در اولویت؛ اقدامات ویژه شهرداری شهرکرد برای تردد ایمن دانش‌آموزان + فیلم
زنگ مهر در مدارس چهارمحال و بختیاری طنین‌انداز شد+فیلم
آخرین اخبار
امنیت و نظم در اولویت؛ اقدامات ویژه شهرداری شهرکرد برای تردد ایمن دانش‌آموزان + فیلم
زنگ مهر در مدارس چهارمحال و بختیاری طنین‌انداز شد+فیلم
برنامه‌های هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری کلید خورد
کد ۱۰ رقمی استاندارد، راه استعلام اصالت کالا و خدمات
عملکرد شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد زیر ذره‌بین
زنگ مهر در چهارمحال و بختیاری با افتتاح ۷۲ مدرسه نواخته شد