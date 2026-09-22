باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دهستان شلیل، واقع در جنوبی‌ترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری، با وجود دارا بودن پتانسیل‌های گردشگری بی‌نظیر، همچنان در سایه کمبود زیرساخت‌ها و نبود راه‌های ارتباطی مناسب قرار دارد.

این دهستان که مرکزیت آن در روستای «شکرآباد» است و ۳۹ روستای تابعه را در بر می‌گیرد، بخشی از بخش میانکوه شهرستان اردل محسوب می‌شود. شلیل که تنها ۲۰ کیلومتر با رودخانه کارون فاصله دارد، در فصل بهار به دلیل پوشش گیاهی انبوه و طبیعت بکر، همچون نگین سبزی در دل کوه‌های میانکوه می‌درخشد.

طبیعت این منطقه، مجموعه‌ای از مناظر دست‌نخورده را پیش چشم گردشگران قرار می‌دهد؛ از کوه‌های گردشگری همچون «پوتک»، «کوه گره» و «چهار دره» گرفته تا تالاب‌های بزرگ با جاذبه‌های شگفت‌انگیز و چاه‌های آب شیرین در دل کوه‌های صعب‌العبور.