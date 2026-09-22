ملی‌پوش شیرجه ایران با اشاره به آسیب‌دیدگی طولانی‌مدت خود، تأکید کرد که با تلاش فشرده در ۱۰ روز اخیر، توانسته به شرایط رقابت بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سام واژیر، ملی‌پوش شیرجه ایران و دارنده عنوان چهارمی جوانان جهان، درباره شرایط خود در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: من به همراه محمد مقدسی و شهنام نظرپور سرمربی در کمپ تمرینی مالزی حضور داریم و تمریناتمان را در این کمپ دنبال می‌کنیم.

واژیر درباره روند آماده‌سازی خود گفت: حدود پنج ماه از ناحیه مچ آسیب‌دیده بودم. بعد از آن یک ماه تمریناتم را دوباره شروع کردم، اما در ادامه یک ماه دیگر تمریناتم متوقف شد و در مجموع شرایط آماده‌سازی‌ام به شکلی نبود که بتوانم یک دوره تمرینی کامل و بدون وقفه داشته باشم.

ملی‌پوش شیرجه ایران ادامه داد: برای اینکه خودم را به بازی‌های آسیایی ناگویا برسانم، فقط ۱۰ روز فرصت داشتم که آماده شوم. در این ۱۰ روز تمام تلاشم را کردم تا بتوانم به شرایط لازم برسم و خودم را به این مسابقات برسانم. در این مسیر سختی‌های زیادی وجود داشت، اما هدفم این بود که تا آخرین لحظه برای حضور در بازی‌های آسیایی تلاش کنم.

وی درباره تمرینات هماهنگ با محمد مقدسی نیز گفت: تمرینات هماهنگی من و محمد مقدسی در سکوی ۱۰ متر و تخته سه متر به خوبی پیش می‌رود و روند تمریناتمان رضایت‌بخش است. در کنار آن، تمرینات انفرادی خودم را در تخته یک متر، تخته سه متر و سکوی ۱۰ متر دنبال می‌کنم و خوشبختانه این تمرینات هم به خوبی در حال انجام است.

واژیر در پایان تأکید کرد: در این ۱۰ روز فقط تمام تلاش خودم را کردم که بتوانم به بازی‌های آسیایی برسم. با توجه به سختی‌هایی که در مسیر آماده‌سازی داشتم، برای من مهم بود که دوباره به شرایط تمرین و مسابقه برگردم و بتوانم در این رویداد مهم حضور داشته باشم.

برچسب ها: شیرجه زنان ، شنا ، ناگویا
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