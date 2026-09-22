سالروز وفات حضرت معصومه (س) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0631\u062d\u0644\u062a \u062c\u0627\u0646\u0633\u0648\u0632 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647(\u0633)\u060c \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0648 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0634\u0647\u0631 \u0642\u0645 \u0633\u06cc\u0627\u0647\u067e\u0648\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a(\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n