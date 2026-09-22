باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سالروز وفات حضرت معصومه (س) + فیلم

به مناسبت سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س)، شهر مقدس قم سیاهپوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س)، حرم مطهر و نقاط مختلف شهر قم سیاهپوش شده و مراسم عزاداری و سوگواری برای بانوی کریمه اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

 

مطالب مرتبط
سالروز وفات حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم

سالروز وفات حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

قم در آستانه سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) + فیلم

سالروز وفات حضرت معصومه (س) + فیلم
young journalists club

۲۳ ربیع الاول؛ سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تحقیر در برابر جهان + فیلم
۱۴۹۸

تحقیر در برابر جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم
۵۷۵

از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۴۶۶

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۲۸

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۳۹۰

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha