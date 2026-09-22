وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت صیانت از حریم تخت جمشید گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های زمین، زیرساخت، آب و فرونشست باید تکالیف خود را در زمینه حفاظت از این اثر تاریخی انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دوازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح جامع مرودشت اظهار داشت: شهر مرودشت بیش از ۲۰ سال فاقد طرح جامع بود. حساسیت نسبت به تخت جمشید نیز بر روند تهیه طرح جامع مرودشت تأثیر گذاشته است، اما باید به نگرانی‌های موجود با تبیین و ارائه داده پاسخ داده شود.

وی با اشاره به حریم‌های درجه یک و دو تخت جمشید گفت: ساخت‌وساز در حریم درجه دو تا ارتفاع هشت‌ونیم متر مجاز است، اما تمام اراضی درجه یک و دو به دلیل نوع و مرغوبیت زمین در مرودشت امکان ساخت‌وساز ندارند و با وجود اجازه میراث فرهنگی برای ساخت تا ارتفاع هشت‌ونیم متر، بستر خاک در برخی مناطق چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.

صادق با تأکید بر اینکه در طرح جامع مرودشت تجاوز یا اتفاق خلاف ضابطه‌ای در حریم درجه دو روی نداده است، بیان‌داشت: به هیچ‌وجه در ارتفاعی که میراث فرهنگی اجازه داده، خدشه‌ای وارد نشده است. اکنون در این بخش سکونتگاه‌هایی وجود دارد، اما شهر مرودشت همانند دشت مغان امکان گسترش ندارد.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته گفت‌و‌گو‌های زیادی میان دبیرخانه شورای عالی، وزارت میراث فرهنگی و مقامات استانی درباره طرح جامع مرودشت انجام شده است، افزود: حتماً با دلسوزان حوزه میراث فرهنگی گفت‌و‌گو خواهد شد، اما برای یونسکو نیز باید توضیح داده شود که هیچ اقدامی در راستای نادیده گرفتن ضوابط انجام نشده است.

ضرورت توجه به خدمات پشتیبان مسیر تخت جمشید

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر حفظ میراث فرهنگی کشور گفت: حفظ میراث و محوطه‌های تاریخی بسیار مهم‌تر از ضوابط ناکارآمد است.

وی با اشاره به مسیر مرودشت به تخت جمشید اظهار کرد: این بخش نیازمند خدمات پشتیبان است تا در روز‌هایی از سال که جمعیت زیادی از اقصی نقاط کشور در این مسیر تردد دارند، خدمات‌رسانی در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی انجام شود و وزارت راه و شهرسازی نسبت به این موضوعات حساسیت ویژه‌ای دارد.

صادق با تأکید بر برگزاری جلسات متعدد دیگر درباره طرح جامع مرودشت و حریم تخت جمشید برای پیگیری دغدغه‌های میراث فرهنگی، بیان کرد: در نهایت باید به محوطه بافت تاریخی و اثر باستانی رسیدگی شود. برای مرودشت نیز تاکنون سند میان‌کار تصویب شده و طرح جامع به تصویب نرسیده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سند طرح جامع مرودشت اکنون در حد خط محدوده است، با موافقت اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، حساسیت ویژه تخت جمشید، ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و توجه به حریم این بافت تاریخی در مراحل تهیه طرح جامع مرودشت مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نقطه‌نظرات مطرح‌شده در جلسات استان فارس و ستاد شورای عالی شهرسازی و معماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا طرح جامع مرودشت غنی‌تر از قبل باشد. در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی نیز می‌توانند به تدوین طرح جامع کمک کنند.

وی با اعلام اینکه طرح جامع مرودشت هنوز نهایی نشده است، گفت: تنها ۱۷۰ هکتار از ۱۳۰ هکتار در داخل حریم درجه دو تخت جمشید فقط حریم ارتفاعی دارد، اما اهمیت تخت جمشید در این است که این اثر تنها به ایران تعلق ندارد و به ثبت جهانی رسیده است.

هشدار درباره فرونشست و تغییرات اقلیمی در حریم تخت جمشید

صادق با بیان اینکه حریم‌های مربوط به تخت جمشید به سال‌های ۵۶ و ۵۷ بازمی‌گردد، تصریح کرد: تاکنون اتفاقات بسیاری در حریم درجه یک و دو تخت جمشید روی داده که یکی از آنها برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و فرونشست است. همچنین اتفاقات گسترده‌ای از نظر اقلیم و خاک در این بافت تاریخی رخ داده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم در کنار طرح جامع مرودشت، برای حریم درجه یک و دو تخت جمشید و صیانت از آن، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط وظایف خود را انجام دهند و متناسب با شرایط روز، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همه مسئولان مرتبط با حوزه‌های زمین، زیرساخت، آب و فرونشست باید تکالیف خود را در حوزه صیانت از تخت جمشید انجام دهند.
وی بیان داشت: شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان بالاترین نهاد حاکمیت و سیاست‌گذاری در خصوص سکونتگاه‌ها، در هر مرحله از تهیه و تصویب طرح‌ها، صدای دلسوزان حوزه‌های میراث فرهنگی، باغات، اراضی کشاورزی و دیگر بخش‌ها را می‌شنود.

صادق اظهار داشت: در شورای عالی آب نیز با توجه به اهمیت تخت جمشید، این بافت تاریخی باید مطرح شود تا چگونگی برخورد با فرونشست و اتفاقات مربوط به آن بررسی شود؛ چرا که اگر اتفاقاتی که تاکنون رخ داده همچنان ادامه پیدا کند، در دو تا سه سال آینده نتیجه حادتری از آن شاهد خواهیم بود.

پروژه باغ امین زنجان

وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره پروژه باغ امین شهر زنجان گفت: با توجه به اینکه این پروژه به رونق گردشگری در زنجان کمک می‌کند، باید ارزش افزوده حاصل از آن مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود.

وی با اشاره به افزایش ۷۵ هزار مترمربع به بخش مسکونی شهر زنجان با اجرای پروژه باغ امین افزود: شهرداری زنجان درآمد حاصل از حدود پنج درصد، معادل حداقل سه هزار مترمربع از برج‌های این پروژه، را صرف مسکن استیجاری کند تا طبق دستورالعمل مسکن استیجاری، این واحد‌ها در مناطق متوسط و پایین شهر به زوج‌های جوانی که پنج سال از ازدواج آنها گذشته است، اختصاص یابد و مالکیت این واحد‌ها نیز در اختیار شهرداری باشد.

صادق با بیان اینکه دولت در بخش مسکن استیجاری نیازمند مشارکت شهرداری و بخش خصوصی است، تأکید کرد: با توجه به مختلط بودن کاربری این ساختمان‌ها شامل تجاری، مسکونی و اداری، باید ملاحظات مربوط به حوادث، از جمله آتش‌سوزی، در نظر گرفته شود و برنامه‌های پشتیبانی و نگهداری از این برج‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: تخت جمشید ، وزیر راه و شهرسازی
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