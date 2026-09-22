معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشست خبری با اصحاب رسانه از طراحی سناریوهای مختلف برای مواجهه با شرایط کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش رسانهها در اصلاح عملکرد دستگاهها اظهار کرد: نقد منصفانه رسانهها در حوزه عملکرد معاونت گردشگری باعث میشود بازنگری و اصلاحات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات انجام شود.
وی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور همبستگی، وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: همزمانی این مناسبت با ایام وفات حضرت معصومه (س) فرصتی فراهم کرده تا فرهنگ و معنویت با مفاهیمی همچون ایثار، دفاع مقدس و دلبستگی به سرزمین در حوزه گردشگری پیوند بخورد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه گردشگری صرفاً جابهجایی و سفر نیست، افزود: گردشگری با خود شناخت فرهنگ، اقوام، جاذبهها و روایتهایی را به همراه دارد که یک ملت میتواند از طریق آنها هویت و داشتههای فرهنگی خود را به دیگران معرفی کند.
محسنی بندپی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری درباره تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: باید مأموریتها و برنامههای حوزه گردشگری را متناسب با تحولات جدید بازطراحی کنیم؛ هوش مصنوعی میتواند در انتخاب مقصد، برنامهریزی سفر، بازاریابی، رزرو خدمات و ارتقای تجربه گردشگری به کار گرفته شود. وی در عین حال هشدار داد که فناوری باید در خدمت انسان باشد و موجب وابستگی شدید و کاهش تواناییها نشود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی هدف این معاونت را قرار دادن گردشگری ایران در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال عنوان کرد و گفت: شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، دانشگاهها، بخش خصوصی و فعالان حوزه خلاقیت میتوانند در این زمینه نقش جدی ایفا کنند.
محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر صنعت گردشگری اظهار کرد: از خردادماه ۱۴۰۴ بخشی از اهداف و برنامههای توسعه گردشگری داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار گرفت، در حالی که در فروردین ۱۴۰۴ و سهماهه پایانی ۱۴۰۳ رشد معناداری را بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری تجربه کرده بودیم.
وی گردشگری را از آسیبپذیرترین صنایع در حوزه اقتصاد، اشتغال و ارزآوری دانست و تصریح کرد: احیای این صنعت، بازسازی اعتماد و بازگرداندن آن به چرخه رونق زمانبر خواهد بود؛ نوسانات آمار در ماههای مختلف سال گذشته نیز نشان میدهد این صنعت حساس و آسیبپذیر است و برای بازگشت پایدار آن باید متناسب با شرایط کشور و تحولات منطقهای برنامهریزی کرد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به طراحی سناریوهای مختلف از جمله شرایط «نه جنگ و نه صلح» با همکاری بخش خصوصی و دانشگاهها گفت: با وجود محدودیتهایی مانند منابع مالی، نیروی انسانی و تحریمها باید راهکارهایی ارائه کنیم که کارآمدی مجموعه در عمل و آمار قابل مشاهده باشد.
محسنی بندپی توسعه گردشگری داخلی و تمرکز بر گردشگری خارجی را دو محور اصلی این معاونت برشمرد و افزود: در حوزه گردشگری خارجی، تمرکز ما بر کشورهایی است که با ایران مرز زمینی دارند و عراق در اولویت قرار دارد. در همین راستا، ۹ محور برای تقویت گردشگری ایران و عراق مطرح و در حال پیگیری است و دفاتر خدمات مسافرتی ایران در افغانستان و پاکستان نیز فعال شدهاند.
وی با تأکید بر حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی گفت: در شرایط جنگ نیز هیچ فرصتی را برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور از دست نخواهیم داد و تلاش میکنیم با وجود همه محدودیتها، مسیر توسعه گردشگری را ادامه دهیم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان با اشاره به برنامههای هفته گردشگری اعلام کرد: پروژههایی برای افتتاح در این هفته پیشبینی شده است که جزئیات آنها در ایام هفته گردشگری اعلام و درباره برنامهها و اقدامات این حوزه اطلاعرسانی خواهد شد.