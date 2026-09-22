نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در نشست علنی امروز پاسخ‌های وزیر نیرو درخصوص حل ناترازی برق و همچنین کمبود آب شرب و کشاورزی را قانع‌کننده دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۱ شهریور) که به‌صورت مجازی برگزار شد، سوال ملی «بیت‌الله عبدالهی»، نماینده مردم اهر و هریس از «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو درخصوص علت تعلل، کوتاهی و عدم برنامه ریزی وزارت نیرو در حل ناترازی برق و همچنین کمبود آب شرب و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عبدالهی پس از استماع توضیحات وزیر نیرو، از پاسخ های علی آبادی قانع شد.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون متبوع خود پیرامون سوال نماینده مردم اهر و هریس، گفت: خلاصه سوال این است که علت تعلل، کوتاهی و عدم برنامه‌ریزی وزارت نیرو در حل ناترازی برق و همچنین کمبود آب شرب و کشاورزی چیست؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال مذکور در جلسه رسمی مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳ کمیسیون انرژی با حضور ۲۰ نفر از اعضای کمیسیون، نماینده سوال‌کننده و وزیر نیرو مطرح شد. پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده توسط وزیر نیرو، کمیسیون انرژی با بررسی ابعاد موضوع، قلمرو سوال را «ملی» تشخیص داد.بنابراین، مستند به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال مذکور جهت طرح و استماع نظرات وزیر و نماینده سوال‌کننده به صحن علنی مجلس ارائه می‌گردد.

منبع: خانه ملت

برچسب ها: وزیر نیرو ، نمایندگان مجلس
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