باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه‌ای فشرده برای دیدار با رهبران کشور‌های مختلف دارد؛ دیدار‌هایی که در سایه تنش های خاورمیانه و جنگ چهار سال‌ونیمه اوکراین برگزار می‌شود؛ جنگی که به‌رغم وعده های مکرر ترامپ برای پایان، همچنان ادامه دارد.

ترامپ قرار است روز خود را با سخنرانی در برابر نمایندگان کشور‌های حاضر در مجمع عمومی آغاز کند و پس از آن در دیدار‌های دوجانبه یا گروهی با دست‌کم ۱۱ رهبر جهان گفت‌و‌گو کند. محتوای سخنرانی او هنوز مشخص نیست، اما ترامپ سال گذشته در سخنرانی خود اظهاراتی جنجالی مطرح کرده بود و برخی کشور‌ها را به‌دلیل سیاست‌های اقلیمی و مهاجرت گسترده، در مسیر «جهنم» توصیف کرده بود.

ترامپ در ادامه با اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دلسـی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، ینس-فردریک نیلسن، نخست‌وزیر گرینلند و نمایندگان کشور‌های حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت و قطر دیدار خواهد کرد. او روز دوشنبه نیز با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، دیدار کرده بود.

رویترز می‌نویسد جنگ(تجاوز) آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز از موضوعات مهم سفر ترامپ به نیویورک است. رویترز گزارش داده که این جنگ موجب افزایش قیمت سوخت در سطح جهان و کاهش میزان رضایت از عملکرد ترامپ شده و برای جمهوری‌خواهانی که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر شرکت می‌کنند، چالش ایجاد کرده است. بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در روز دوشنبه، میزان رضایت از عملکرد ترامپ به ۳۲ درصد، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در این نظرسنجی، کاهش یافته است.

یکی از دیدار‌های مورد توجه، نشست هفت‌جانبه ترامپ با رهبران کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواهد بود. بسیاری از این کشور‌ها نسبت به پیشروی‌های اخیر انصارالله نگران هستند.

ترامپ همچنین برای نخستین‌بار با دلسـی رودریگز دیدار خواهد کرد؛ فردی که به گفته رویترز پس از آنکه نیرو‌های آمریکایی در ژانویه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را ربودند، با حمایت دولت ترامپ به قدرت رسید.

در دیدار ترامپ با رهبران دانمارک و گرینلند نیز قرار است توافقی امضا شود که هدف آن افزایش حضور نظامی آمریکا در این جزیره و محدود کردن حضور رقبای ژئوپلیتیکی واشنگتن عنوان شده است. مقام‌های دانمارکی و گرینلندی امیدوارند این توافق به اظهارات پیشین ترامپ درباره احتمال تصرف گرینلند با زور پایان دهد.

منبع: رویترز