مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان از آغاز مرحله جدید خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در دو مرحله، یک‌هزار و ۴۵۰ تن مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- امید فهری، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان، از آغاز اجرای طرح خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنعت مرغداری، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی پروتئینی کشور، خرید حمایتی مرغ مازاد تولید استان از ۲۳ شهریورماه سال جاری آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اجرای طرح خرید حمایتی مرغ مازاد، با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه تولید انجام می‌شود و پشتیبانی امور دام استان در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های ابلاغی، همکاری لازم را با تولیدکنندگان و تشکل‌های مرتبط به عمل می‌آورد.

فهری با اشاره به عملکرد پشتیبانی امور دام استان در زمینه خرید حمایتی مرغ، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون این طرح در دو مرحله اجرا شده و در مجموع یک‌هزار و ۴۵۰ تن مرغ منجمد از تولیدکنندگان خریداری شده است که ۱۶۴ تن از این میزان مربوط به مرحله دوم خرید حمایتی است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان ادامه داد: تداوم خرید حمایتی در شرایطی که تولیدکنندگان با مازاد عرضه مواجه هستند، علاوه بر کمک به حفظ پایداری تولید، موجب اطمینان خاطر مرغداران برای ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی برای دوره‌های بعدی جوجه‌ریزی خواهد شد.

وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده، صیانت از زنجیره تولید و تأمین پایدار کالا‌های اساسی، از مهم‌ترین اولویت‌های پشتیبانی امور دام است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه پایداری تولید و مدیریت مناسب بازار محصولات پروتئینی را فراهم کنیم.

توزیع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در کردستان

فهری همچنین به عملکرد این اداره کل در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در استان کردستان توزیع شده است که ۷ هزار و ۵۰۰ تن آن از طریق تهاتر در اختیار بهره‌برداران و فعالان بخش تولید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تأمین به‌موقع نهاده یکی از مؤلفه‌های اصلی استمرار تولید در واحد‌های دام و طیور است، افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان انجام شده و تلاش مجموعه پشتیبانی امور دام این است که فرآیند توزیع با نظم و استمرار مناسب انجام شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی در استان، روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در شرایط مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

فهری در پایان تصریح کرد: پشتیبانی امور دام استان کردستان ضمن رصد مستمر وضعیت تولید و بازار، آمادگی دارد در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات لازم را برای حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی انجام دهد.

منبع:  روابط عمومی پشتیبانی امور دام استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، دام ، جهاد کشاورزی
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