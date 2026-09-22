باشگاه خبرنگاران جوان- امید فهری، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان، از آغاز اجرای طرح خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنعت مرغداری، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی پروتئینی کشور، خرید حمایتی مرغ مازاد تولید استان از ۲۳ شهریورماه سال جاری آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اجرای طرح خرید حمایتی مرغ مازاد، با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه تولید انجام میشود و پشتیبانی امور دام استان در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای ابلاغی، همکاری لازم را با تولیدکنندگان و تشکلهای مرتبط به عمل میآورد.
فهری با اشاره به عملکرد پشتیبانی امور دام استان در زمینه خرید حمایتی مرغ، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون این طرح در دو مرحله اجرا شده و در مجموع یکهزار و ۴۵۰ تن مرغ منجمد از تولیدکنندگان خریداری شده است که ۱۶۴ تن از این میزان مربوط به مرحله دوم خرید حمایتی است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان ادامه داد: تداوم خرید حمایتی در شرایطی که تولیدکنندگان با مازاد عرضه مواجه هستند، علاوه بر کمک به حفظ پایداری تولید، موجب اطمینان خاطر مرغداران برای ادامه فعالیت و برنامهریزی برای دورههای بعدی جوجهریزی خواهد شد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده، صیانت از زنجیره تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی، از مهمترین اولویتهای پشتیبانی امور دام است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه پایداری تولید و مدیریت مناسب بازار محصولات پروتئینی را فراهم کنیم.
توزیع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در کردستان
فهری همچنین به عملکرد این اداره کل در حوزه تأمین و توزیع نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در استان کردستان توزیع شده است که ۷ هزار و ۵۰۰ تن آن از طریق تهاتر در اختیار بهرهبرداران و فعالان بخش تولید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تأمین بهموقع نهاده یکی از مؤلفههای اصلی استمرار تولید در واحدهای دام و طیور است، افزود: برنامهریزی لازم برای تأمین و توزیع نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان انجام شده و تلاش مجموعه پشتیبانی امور دام این است که فرآیند توزیع با نظم و استمرار مناسب انجام شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت ذخیرهسازی نهادههای دامی در استان، روند تأمین و توزیع نهادهها در شرایط مطلوبی قرار دارد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فهری در پایان تصریح کرد: پشتیبانی امور دام استان کردستان ضمن رصد مستمر وضعیت تولید و بازار، آمادگی دارد در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی، اقدامات لازم را برای حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی انجام دهد.
منبع: روابط عمومی پشتیبانی امور دام استان کردستان