باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از ابتدای مهرماه تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ابلاغ بخشنامه شماره ۴۴۲۵۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: ساعت آغاز و پایان کار تمامی واحد‌های ستادی و استانی و بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه، ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

او افزود: مابقی ساعات کار موظفی کارکنان و روز‌های پنج‌شنبه از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم، گفت: مدیران بانک‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خللی در روند خدمات بانکی ایجاد نشود و شعب کشیک بانک‌ها در روز‌های پنج‌شنبه فعال باشند.

بر اساس این برنامه، ساعت حضور کارکنان بانک‌ها ۷:۴۵ صبح و آغاز ارائه خدمات به مشتریان ساعت ۸ صبح خواهد بود و شعب کشیک بانک‌ها در روز‌های پنج‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به مراجعان خدمات ارائه می‌کنند.

ساعات کاری واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، مطابق مصوبات هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان ساعت کاری تعیین‌شده، خدمات‌رسانی به مراجعان را بدون وقفه ادامه دهند.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌ها مکلف‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر ۶ سال موافقت کنند و کارکنان زن سرپرست خانوار نیز مشمول این حکم هستند.

استانداران نیز در شرایط اضطرار، برای تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، مجاز به تصمیم‌گیری درباره میزان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان هستند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای مراکز درمانی موظف‌اند همزمان با آغاز کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و در پایان ساعت کاری خاموش کنند؛ خاموش بودن این تجهیزات در ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی خارج از تأسیسات رسمی ساختمان‌های دولتی ممنوع خواهد بود.

بهره‌مندی کارکنان مشمول از مزایای قانونی کاهش ساعات کاری، از جمله بانوان دارای شرایط خاص و افراد دارای معلولیت، در دوره اجرای این بخشنامه بلامانع است.

شهرداری‌ها نیز مکلف شده‌اند متناسب با ساعات کاری جدید، برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی کنند.

منبع:استانداری مازندران