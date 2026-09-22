باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف ۲۵۴ کیلوگرم گوشت حیوانات تک‌سمی در جنوب پایتخت و شناسایی و دستگیری ۵ نفر از افراد مرتبط با این پرونده خبر داد و گفت: تحقیقات تخصصی برای تعیین نقش متهمان در تهیه و توزیع این گوشت‌ها انجام و گزارش تکمیلی پرونده به مرجع قضایی ارسال شده است.

ارجاع پرونده به پلیس آگاهی

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، پرونده‌ای با موضوع تهیه و توزیع گوشت حیوانات تک‌سمی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران برای رسیدگی تخصصی و شناسایی عوامل مرتبط، به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش و با دستور مقام قضایی، نمایندگان اداره دامپزشکی تهران به همراه مأموران کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از بازگشایی محل با هماهنگی قضایی، ۲۵۴ کیلوگرم گوشت قرمز مربوط به حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ، قاطر و اسب کشف و ضبط شد.

آغاز تحقیقات برای شناسایی عوامل

سرهنگ میراحمدی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تهدید سلامت شهروندان، پرونده برای پیگیری تخصصی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و در ادامه، چند نفر از افراد مرتبط با پرونده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در روند تحقیقات و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، یکی از افراد مرتبط در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ شناسایی و دستگیر شد و در ادامه، سایر عوامل دخیل در پرونده نیز مورد شناسایی قرار گرفتند.

دستگیری ۴ متهم دیگر

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور، یکی دیگر از افراد مرتبط با پرونده که در زمینه فعالیت رستورانی حضور داشت، شناسایی و دستگیر و برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: در تاریخ ۲۷ شهریور نیز ۲ نفر دیگر از عوامل مرتبط با خرید و فروش این گوشت‌ها شناسایی و دستگیر شدند و با تکمیل اقدامات پلیسی، شمار افراد دستگیرشده در این پرونده به ۵ نفر رسید.

بررسی سوابق متهمان و تکمیل تحقیقات

سرهنگ میراحمدی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های سیستمی مشخص شد یکی از متهمان دارای سابقه قضایی مرتبط با تخلفات بهداشتی بوده که این موضوع نیز به مرجع قضایی مربوط اعلام شد.

وی در پایان گفت: در ادامه، مواجهه حضوری و تحقیقات تکمیلی از متهمان انجام و نقش هر یک در این پرونده مشخص شد و در نهایت گزارش تکمیلی پرونده برای اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع مربوط ارسال شد.