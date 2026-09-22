معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف ۲۵۴ کیلوگرم گوشت حیوانات تک‌سمی در جنوب پایتخت و دستگیری ۵ نفر از افراد مرتبط با این پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف ۲۵۴ کیلوگرم گوشت حیوانات تک‌سمی در جنوب پایتخت و شناسایی و دستگیری ۵ نفر از افراد مرتبط با این پرونده خبر داد و گفت: تحقیقات تخصصی برای تعیین نقش متهمان در تهیه و توزیع این گوشت‌ها انجام و گزارش تکمیلی پرونده به مرجع قضایی ارسال شده است.

ارجاع پرونده به پلیس آگاهی

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، پرونده‌ای با موضوع تهیه و توزیع گوشت حیوانات تک‌سمی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران برای رسیدگی تخصصی و شناسایی عوامل مرتبط، به اداره سیزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش و با دستور مقام قضایی، نمایندگان اداره دامپزشکی تهران به همراه مأموران کلانتری ۱۵۲ خانی‌آباد به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از بازگشایی محل با هماهنگی قضایی، ۲۵۴ کیلوگرم گوشت قرمز مربوط به حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ، قاطر و اسب کشف و ضبط شد.

آغاز تحقیقات برای شناسایی عوامل

سرهنگ میراحمدی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تهدید سلامت شهروندان، پرونده برای پیگیری تخصصی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و در ادامه، چند نفر از افراد مرتبط با پرونده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در روند تحقیقات و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، یکی از افراد مرتبط در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ شناسایی و دستگیر شد و در ادامه، سایر عوامل دخیل در پرونده نیز مورد شناسایی قرار گرفتند.

دستگیری ۴ متهم دیگر

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در تاریخ ۲۴ شهریور، یکی دیگر از افراد مرتبط با پرونده که در زمینه فعالیت رستورانی حضور داشت، شناسایی و دستگیر و برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: در تاریخ ۲۷ شهریور نیز ۲ نفر دیگر از عوامل مرتبط با خرید و فروش این گوشت‌ها شناسایی و دستگیر شدند و با تکمیل اقدامات پلیسی، شمار افراد دستگیرشده در این پرونده به ۵ نفر رسید.

بررسی سوابق متهمان و تکمیل تحقیقات

سرهنگ میراحمدی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های سیستمی مشخص شد یکی از متهمان دارای سابقه قضایی مرتبط با تخلفات بهداشتی بوده که این موضوع نیز به مرجع قضایی مربوط اعلام شد.

وی در پایان گفت: در ادامه، مواجهه حضوری و تحقیقات تکمیلی از متهمان انجام و نقش هر یک در این پرونده مشخص شد و در نهایت گزارش تکمیلی پرونده برای اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع مربوط ارسال شد.

برچسب ها: متهمان ، دادسرا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
به نظرم مردم دیگه نباید گوشت کوبیده خریداری کنن و همچین نباید کباب از رستوران ها میل کنن به هیچ کس دیگه اعتمادی نیست..خرید گوشت فقط با دیدن لاشه کامل..و اگر امکان خرید دام زنده داشته باشند خیلی بهتر هست دو سه ماه یکبار دام زنده از دامداری ها خرید کنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
اصلا بگو روتون شد گوشت حیوانات حرام گوشت بدین مردم بدبخت ایران بخاطر پول 💰 💰 💰 💰 💰 💰
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
واسه اینا اعدام هم کمه به خدا قسم
۰
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
15تاتریلی 18چرخ قاچاق سوخت هم امروز درهرمزگان گرفتند چه خبره امنیت غذایی و اقتصادی ازامنیت اجتماعی و جانی مهمتره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
چرا بعضی ها پرچمی که بالای کامنتشون هست فرق میکنه؟🤔🙄
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
همشون مهم هستن. امنیت غذایی در کنار اون دو مورد که گفتین مهم هستن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
اینا نمی گذارن مردن نفس بکشن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
اعدام کنید هر 5نفرشونو
۸
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۹:۵۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
پس بگواین سوسیس اینااینقدرخوش مزه اندنگوازگوشت تک سمیهاازقبیل الاغ وخوک وغیره.....می زنند....؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
شلاق و زندان طویل المدت
۳
۲۷
پاسخ دادن
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