باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس دوبل تنیس روی میز ایران متشکل از آرین غفاری و مهشید اشتری در اولین تجربه بین المللی خود در مصاف با تیم ملی تایلند شکست‌خوردند.

تیم میکس دوبل ایران در گیم نخست مقابل تایلند پیروز شد ولی در ادامه در سه گیم متوالی مغلوب تایلند شد و از راهیابی به جمع ۱۶ تیم برتر رقابت‌های میکس دوبل بازی‌های آسیایی بازماند.

تیم میکس دوبل تنیس روی‌میز ایران با مجوز وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار در یک رویداد بین المللی حاضر شد و ملی‌پوشان کشورمان در شرایطی در این رقابت‌ها حاضر شدند که پیش از آن فرصت آماده‌سازی اختصاصی و تجربه حضور مشترک در یک میدان رسمی را نداشتند.

دیگر تیم میکس دوبل کشورمان متشکل از ایلوخانی و فرجی تا دقایقی دیگر با اندونزی دیدار خواهند کرد.