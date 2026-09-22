باشگاه خبرنگاران جوان - تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی(ره) روز چهارشنبه از میدان جهاد، مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

روز گذشته مبداء شروع مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله شبیری مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر اعلام شده‌بود.

براساس این گزارش برنامه مراسم تشییع پیکر مطهر مرجع عالی‌قدر شیعیان و مجالس ختم بدین ترتیب است، مراسم تشییع ساعت ۹ صبح چهارشنبه اول مهر از میدان جهاد مسجد مدرسه امام خمینی (ره) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)؛ مجلس ختم شب اول، پس از نماز مغرب و عشا ـــ حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مجلس ختم زنانه، همزمان در مسجد امیرالمومنین(ع) واقع در خیابان فاطمی قم برگزار می‌شود.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری این مرجع عالی قدر شیعه، روز چهارشنبه اول مهرماه از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س)برگزار خواهد شد.

منبع:خبر حوزه