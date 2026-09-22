مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از اجرای اقدامات ویژه برای آماده‌سازی ناوگان، ایستگاه‌ها و تجهیزات مترو همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، مسعود لطفی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و افزایش حجم سفر‌های روزانه در شبکه مترو، گفت: طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۵» با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت ایمنی و بهبود شرایط محیطی ایستگاه‌ها در حال اجراست تا دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر شهروندان بتوانند در روز‌های آغازین سال تحصیلی با سهولت و آرامش بیشتری از مترو استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای سفر در مهرماه، تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی و عملیاتی شرکت برای حفظ آمادگی ناوگان و تجهیزات و ارائه خدمات پایدار به مسافران به کار گرفته شده و نظارت بر روند اجرای این اقدامات به صورت مستمر ادامه دارد.

آماده‌سازی و بازبینی تخصصی ناوگان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به انجام تعمیرات و بازبینی‌های تخصصی ناوگان اظهار کرد: سیستم‌های حیاتی قطار‌ها از جمله ترمز، سیستم صوتی، روشنایی و تهویه مطبوع مورد بررسی و تعمیرات لازم قرار گرفته‌اند تا ناوگان با آمادگی بیشتری وارد دوره افزایش تقاضای سفر در مهرماه شود.

لطفی ادامه داد: در راستای ارتقای نظم و رفاه مسافران نیز حائل‌های جداکننده واگن‌های بانوان و آقایان بهسازی شده و در حال انجام در تمامی خطوط است

افزایش آمادگی تجهیزات ایستگاهی

وی با تأکید بر اهمیت عملکرد پایدار تجهیزات دسترسی و جابه‌جایی مسافران در ایستگاه‌ها گفت: با توجه به افزایش استفاده از ایستگاه‌های مترو در روز‌های آغاز سال تحصیلی، اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه برای پله‌های برقی و سایر تجهیزات رفاهی با جدیت دنبال شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه افزود: اورهال و تعویض قطعات کلیدی پله‌های برقی با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و کاهش احتمال خرابی در ایستگاه‌های پرتردد انجام شده است.

تقویت نظم و امنیت در ایستگاه‌ها و قطار‌ها

لطفی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه برای ارتقای نظم و انضباط اجتماعی در شبکه مترو خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها در شبکه مترو در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، طرح‌های مقابله با بساط‌گستری و دستفروشی با همکاری شهرداری مناطق در ایستگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: حضور نیرو‌های یگان حفاظت و هماهنگی با پلیس مترو نیز در این ایام تقویت شده و موضوعاتی همچون کنترل بار غیرمجاز، حفظ نظم در ایستگاه‌ها و رعایت حریم واگن‌های اختصاصی بانوان با جدیت بیشتری مورد پایش قرار می‌گیرد.

بهسازی و نظافت گسترده ایستگاه‌ها

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای وضعیت محیطی ایستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: شست‌وشوی مکانیزه شبانه سکوها، راهرو‌ها و گیت‌های ورودی در حال انجام است و سرویس تخصصی قطار‌ها نیز از طریق متروواش با جدیت دنبال می‌شود.

لطفی افزود: در کنار نظافت و شست‌وشوی مستمر، اقدامات بهسازی در نمازخانه‌ها و بخش‌های مختلف ابنیه ایستگاه‌ها مورد بررسی و رفع قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای مجموعه این اقدامات، فراهم کردن محیطی ایمن، منظم، پاکیزه و مناسب برای استفاده شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در روز‌های آغاز سال تحصیلی است.

لطفی در پایان با تأکید بر استمرار آمادگی عملیاتی شرکت گفت: نظارت و پایش مستمر وضعیت ناوگان، تجهیزات و ایستگاه‌ها در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، خدماتی ایمن، منظم و پایدار به مسافران شبکه مترو تهران ارائه شود.

برچسب ها: مترو ، سال تحصیلی
خبرهای مرتبط
احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
ساعات کار مترو از ابتدای مهر تغییر نمی کند
جاذبه‌های گردشگری تهران روی نقشه مترو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود ۳۱ اتوبوس دیزلی جدید به پایتخت/ آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای استقبال از مهر
طلاق به خاطر گم شدن طلا‌های خواهر شوهر
اموال متعلق به جمعی از عناصر ضد انقلاب به دستور دادستانی تهران توقیف شد
مصوبات ترافیکی روز‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد کشور/ محور طالقان-هشتگرد همچنان مسدود است
کشف ۲۵۴ کیلوگرم گوشت حیوانات تک‌سمی در جنوب تهران
نوبت‌دهی اینترنتی تعویض پلاک/ راهکار پلیس برای حذف صف‌های فیزیکی و گره‌های ترافیکی
تعلیق سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تا پایان مهر
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد
کلاس اولی‌ها با الفبای ترافیک آشنا شدند
آخرین اخبار
بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، بمباران اخلاق در جامعه جهانی بود
مترو تهران آماده استقبال از مهر ۱۴۰۵ شد
کشف ۲۵۴ کیلوگرم گوشت حیوانات تک‌سمی در جنوب تهران
کلاس اولی‌ها با الفبای ترافیک آشنا شدند
تعلیق سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تا پایان مهر
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد
طلاق به خاطر گم شدن طلا‌های خواهر شوهر
نوبت‌دهی اینترنتی تعویض پلاک/ راهکار پلیس برای حذف صف‌های فیزیکی و گره‌های ترافیکی
اموال متعلق به جمعی از عناصر ضد انقلاب به دستور دادستانی تهران توقیف شد
مصوبات ترافیکی روز‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد کشور/ محور طالقان-هشتگرد همچنان مسدود است
ورود ۳۱ اتوبوس دیزلی جدید به پایتخت/ آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای استقبال از مهر
اساس پیش نیاز تربیت در چیست؟ + فیلم
بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان حج در عربستان
اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
صدای مظلومیت شهدای میناب باید به گوش جهانیان برسد/ جنایت مدرسه میناب را فراموش نمی‌کنیم
توسعه اشتغال روستایی با توزیع هدفمند منابع؛ از توانمندسازی تا تکمیل زنجیره فروش
آزادی ۱۷ محکوم به قصاص با اجرای پویش بخشش به یاد شهدای جنگ رمضان
کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران
نوسازی ناوگان تاکسی با چالش افزایش قیمت خودروها و محدودیت تولید مواجه است
برگزاری پویش فرهنگی ـ هنری «یاد فرشته‌های میناب» در منطقه ۱۰
«کمیکستان»؛ فرصتی برای استعداد‌های هنری دختران
احراز نشدن استطاعت جسمی ۱۴۱ متقاضی حج ۱۴۰۶