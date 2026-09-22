باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، مسعود لطفی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و افزایش حجم سفرهای روزانه در شبکه مترو، گفت: طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۵» با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت ایمنی و بهبود شرایط محیطی ایستگاهها در حال اجراست تا دانشآموزان، دانشجویان و سایر شهروندان بتوانند در روزهای آغازین سال تحصیلی با سهولت و آرامش بیشتری از مترو استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای سفر در مهرماه، تمامی ظرفیتهای فنی، اجرایی و عملیاتی شرکت برای حفظ آمادگی ناوگان و تجهیزات و ارائه خدمات پایدار به مسافران به کار گرفته شده و نظارت بر روند اجرای این اقدامات به صورت مستمر ادامه دارد.
آمادهسازی و بازبینی تخصصی ناوگان
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به انجام تعمیرات و بازبینیهای تخصصی ناوگان اظهار کرد: سیستمهای حیاتی قطارها از جمله ترمز، سیستم صوتی، روشنایی و تهویه مطبوع مورد بررسی و تعمیرات لازم قرار گرفتهاند تا ناوگان با آمادگی بیشتری وارد دوره افزایش تقاضای سفر در مهرماه شود.
لطفی ادامه داد: در راستای ارتقای نظم و رفاه مسافران نیز حائلهای جداکننده واگنهای بانوان و آقایان بهسازی شده و در حال انجام در تمامی خطوط است
افزایش آمادگی تجهیزات ایستگاهی
وی با تأکید بر اهمیت عملکرد پایدار تجهیزات دسترسی و جابهجایی مسافران در ایستگاهها گفت: با توجه به افزایش استفاده از ایستگاههای مترو در روزهای آغاز سال تحصیلی، اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه برای پلههای برقی و سایر تجهیزات رفاهی با جدیت دنبال شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه افزود: اورهال و تعویض قطعات کلیدی پلههای برقی با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و کاهش احتمال خرابی در ایستگاههای پرتردد انجام شده است.
تقویت نظم و امنیت در ایستگاهها و قطارها
لطفی همچنین از اجرای برنامههای ویژه برای ارتقای نظم و انضباط اجتماعی در شبکه مترو خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حضور دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها در شبکه مترو در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها، طرحهای مقابله با بساطگستری و دستفروشی با همکاری شهرداری مناطق در ایستگاهها اجرا میشود.
وی افزود: حضور نیروهای یگان حفاظت و هماهنگی با پلیس مترو نیز در این ایام تقویت شده و موضوعاتی همچون کنترل بار غیرمجاز، حفظ نظم در ایستگاهها و رعایت حریم واگنهای اختصاصی بانوان با جدیت بیشتری مورد پایش قرار میگیرد.
بهسازی و نظافت گسترده ایستگاهها
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در ادامه به اقدامات انجامشده برای ارتقای وضعیت محیطی ایستگاهها اشاره کرد و گفت: شستوشوی مکانیزه شبانه سکوها، راهروها و گیتهای ورودی در حال انجام است و سرویس تخصصی قطارها نیز از طریق متروواش با جدیت دنبال میشود.
لطفی افزود: در کنار نظافت و شستوشوی مستمر، اقدامات بهسازی در نمازخانهها و بخشهای مختلف ابنیه ایستگاهها مورد بررسی و رفع قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای مجموعه این اقدامات، فراهم کردن محیطی ایمن، منظم، پاکیزه و مناسب برای استفاده شهروندان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان در روزهای آغاز سال تحصیلی است.
لطفی در پایان با تأکید بر استمرار آمادگی عملیاتی شرکت گفت: نظارت و پایش مستمر وضعیت ناوگان، تجهیزات و ایستگاهها در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، خدماتی ایمن، منظم و پایدار به مسافران شبکه مترو تهران ارائه شود.