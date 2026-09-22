وزیران خارجه عربستان و پاکستان در نیویورک بر تعهد دو کشور برای تقویت همکاری‌ها در چارچوب توافق دفاعی مکه تأکید کردند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز سه‌شنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی گفت‌و‌گو کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این دیدار در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف «درباره موضوعات مرتبط با توافق مشترک دفاعی مکه گفت‌و‌گو کردند و بر تعهد خود برای تقویت همکاری‌ها در چارچوب این توافق و پیشبرد صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.»

پاکستان و عربستان سال گذشته یک پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند که پس از آن، ماه گذشته به امضای توافق دفاعی سه‌جانبه مکه با مشارکت ترکیه نیز منجر شد.

اسحاق دار در این دیدار همچنین بر «همبستگی مستمر و استوار پاکستان با پادشاهی عربستان» تأکید کرد.

عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر هدف حملاتی از سوی گروه انصارالله یمن قرار گرفته است و همزمان با ادامه جنگ آمریکا و ایران، دو طرف حملات هوایی، موشکی و پهپادی متقابلی انجام داده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: عربستان و پاکستان ، پیمان دفاعی
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