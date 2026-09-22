باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) با حضور تولیت آستان مقدس، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، معاونان و مسولین این سازمان، خادمین و زائرین برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی در این آیین معنوی که در ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، تولیت حرم مطهر، ضمن تسلیت وفات حضرت معصومه (س) و یاد و خاطره مرجع عالیقدر، آیت‌الله شبیری زنجانی، به ایراد سخنانی پیرامون پیوند عمیق میان خدمت به خلق و عبادت پرداخت.

تفسیر ذکر در قامت خدمت به مردم

طاهری شیرازی در جمع مسئولان جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر اینکه محدوده یاد خدا تنها به ذکر لسانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مفسران بر این باورند که هر عملی که در راستای خدمت به اسلام، اجرای شرع مبارک و پیشبرد مکتب اهل‌بیت (ع) باشد، خود مصداق ذکر است؛ بنابراین هر قدمی که برای حل مشکلات جامعه و خدمت به مردم برداشته شود، عبادت محسوب می‌شود.

او با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در بخش کشاورزی کشور، این حوزه را میدان اصلی نبرد اقتصادی دانست و تصریح کرد: امروز شما در جایگاه فعالان جهاد کشاورزی، میراث‌دار تلاش‌های دوران دفاع مقدس هستید. از همان زمان که امام راحل (ره) فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند، هدف استقلال و خودکفایی بود. امروز نیز در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان که هدفش به زانو درآوردن ملت است، تقویت کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و خودکفایی در تأمین نیاز‌های غذایی، بزرگترین خدمت و مهم‌ترین ذکر برای شماست.

تولیت حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) با تأکید بر پتانسیل‌های بی‌نظیر استان فارس، خطاب به ریاست سازمان جهاد کشاورزی و معاونین وی گفت: اگر با تکیه بر توکل به خداوند و با الگوگیری از سیره ائمه اطهار (ع) در کار و تلاش، بتوانیم دست وابستگی خود را از خارج کوتاه کنیم، این بزرگترین پیروزی برای نظام اسلامی خواهد بود. وظیفه امروز ما، فراهم کردن زیرساخت‌ها برای حضور نخبگان و جوانان در این عرصه است تا بتوانیم پوزه دشمنان را به خاک بمالیم.

در پایان این مراسم، از خدمات مجموعه جهاد کشاورزی استان فارس تقدیر و بر تداوم این مسیر جهادی با توکل به ذات اقدس الهی تأکید شد.

منبع: حرم سیدعلاءالدین حسین