باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران چینی با تحلیل دادههای مربوط به ۱۸،۴۲۹ فرد ۴۰ ساله و بالاتر — و با بهرهگیری از یافتههای ۱۲۴ مطالعه پیشین — بررسی کردند که کدام انواع ورزش بیشترین فایده را برای سلامت استخوان دارند.
تراکم مواد معدنی استخوان شاخصی کلیدی برای سنجش استحکام استخوان است؛ کاهش این تراکم که با افزایش سن رخ میدهد، خطر ابتلا به پوکی استخوان و شکستگی را افزایش میدهد.
نتایج نشان داد که پیادهروی سریع و دویدن آرام (جاگینگ) از جمله فعالیتهایی هستند که بیشترین ارتباط را با بهبود تراکم مواد معدنی استخوان دارند. ترکیب تمرینات هوازی با تمرینات مقاومتی نیز فواید قابلتوجهی به همراه داشت، هرچند تأثیر آن در بخشهای مختلف سیستم اسکلتی متفاوت بود.
محققان دریافتند که انجام فعالیتهایی معادل حدود ۶۰۰ واحد «معادل متابولیک کار» (MET) در هفته، با فواید ملموسی برای سلامت استخوان همراه است؛ مقداری که تقریباً معادل دو تا سه ساعت پیادهروی سریع یا دویدن آرام در هفته است.
این مطالعه همچنین نشان داد که برخی تمرینات هوازی و فعالیتهای ذهن-بدن، مانند یوگا، ممکن است با کاهش خطر شکستگی مرتبط باشند، هرچند شواهد موجود در این زمینه قطعیت کمتری داشتند.
میزان پاسخدهی به ورزش در میان شرکتکنندگان متفاوت بود؛ بیشترین فواید در افراد میانسال و کسانی که وزن بدنی سالمی داشتند مشاهده شد، در حالی که این فواید در سالمندان و افراد دارای اضافه وزن یا چاقی کمتر مشهود بود.
این یافتهها با توجه به شیوع پوکی استخوان — عارضهای که میلیونها نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند و اغلب تا زمان وقوع شکستگی تشخیص داده نمیشود — از اهمیت ویژهای برخوردارند.
پژوهشگران خاطرنشان میکنند که ورزش منظم میتواند به جلوگیری از افت سلامت استخوان و کاهش برخی خطرات شکستگی ناشی از افزایش سن کمک کند؛ با این حال، آنها بر لزوم انجام تحقیقات بیشتر برای تعیین مناسبترین نوع و میزان ورزش برای هر گروه تأکید دارند.
منبع: ScienceAlert