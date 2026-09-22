دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب از آزادی فردی خبر داد که حدود ۲۰ روز پیش با هدف اخاذی در شهرستان کهنوج ربوده شده بود و با پیگیری و میانجی‌گری دادستانی و وساطت بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه به آغوش خانواده خود بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب از آزادی فردی خبر داد که حدود ۲۰ روز پیش با هدف اخاذی در شهرستان کهنوج ربوده شده بود و با پیگیری و میانجی‌گری دادستانی و وساطت بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه به آغوش خانواده خود بازگشت.

حامد محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از وقوع آدم‌ربایی، دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی و ریش‌سفیدان منطقه، مسیر مذاکره و میانجی‌گری را دنبال کرد و در نهایت زمینه آزادی این فرد و بازگشت وی به خانواده فراهم شد.

وی با تأکید بر نقش سازنده بزرگان و متنفذان محلی در حل‌وفصل اختلافات و کاهش تنش‌ها افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و ریش‌سفیدان در کنار اقدامات قانونی، می‌تواند در تأمین امنیت و بازگرداندن آرامش به منطقه مؤثر باشد.

دادستان رودبارجنوب همچنین بر برخورد جدی با عوامل برهم‌زننده امنیت و نظم عمومی تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه با هرگونه اقدام مخل امنیت و نظم عمومی، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد داشت.

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
خبرهای مرتبط
سازش یک هزار و ۱۲۱ فقره پرونده در ریگان
مشاور قوه قضائیه:
احقاق حق در یک پرونده، ارزشمندتر از آمار رسیدگی هاست
توزیع هزار بسته نوشت‌افزار میان فرزندان مددجویان زندانی کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
از طلای پرش طول تا غربت کنار جاده؛ روایت دختر کرمانی از مسیری که حامی ندارد
شناسایی ۱۴ واحد متخلف در گشت مشترک مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز