باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب از آزادی فردی خبر داد که حدود ۲۰ روز پیش با هدف اخاذی در شهرستان کهنوج ربوده شده بود و با پیگیری و میانجیگری دادستانی و وساطت بزرگان و ریشسفیدان منطقه به آغوش خانواده خود بازگشت.
حامد محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از وقوع آدمربایی، دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی و ریشسفیدان منطقه، مسیر مذاکره و میانجیگری را دنبال کرد و در نهایت زمینه آزادی این فرد و بازگشت وی به خانواده فراهم شد.
وی با تأکید بر نقش سازنده بزرگان و متنفذان محلی در حلوفصل اختلافات و کاهش تنشها افزود: استفاده از ظرفیتهای بومی و ریشسفیدان در کنار اقدامات قانونی، میتواند در تأمین امنیت و بازگرداندن آرامش به منطقه مؤثر باشد.
دادستان رودبارجنوب همچنین بر برخورد جدی با عوامل برهمزننده امنیت و نظم عمومی تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه با هرگونه اقدام مخل امنیت و نظم عمومی، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد داشت.