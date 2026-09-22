سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال ۴۴۹ تن گوشت مرغ آماده طبخ و زنده به استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام آمار روزانه براساس گزارش انجمن کشتارگاههای استان و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۳۰ شهریور ماه، ۱۸۹ هزار و ۶۷۵ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۰ هزار و ۴۸۳ کیلوگرم به فروشگاههای پایتخت ارسال شده است.
او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران ۲۷۰ هزار و ۱۵۸ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به کشتارگاههای تهران نیز ۸۱ هزار و ۴۰۰ قطعه بوده که مجموع گوشت مرغ ارسالی به تهران را به ۴۴۹ هزار و ۲۳۸ کیلوگرم رسانده است.
اسلامی با اشاره به توزیع داخلی استان، گفت: ۴۳۲ هزار و ۹۳۲ کیلوگرم گوشت مرغ توزیعی با احتساب قطعهبندی و کاله در استان مازندران توزیع شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: علاوه بر آمار فوق، از طریق استانهای گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیرهای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع میشود.
او افزود: در این روز ۷۰ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ آماده به طبخ به سایر استانها ارسال شد و ۵۱ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده نیز به سایر استانها سمنان ۲۴ هزار و ۶۰۰ قطعه و گلستان ۲۷ هزار قطعه فرستاده شد.