باشگاه خبرنگاران جوان - معاون صدای رسانه ملی در پیامی، درگذشت سیروس ابراهیمزاده، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از هنرمندانی که سابقه حضور و نقشآفرینی در نمایشهای رادیویی را داشت، تسلیت گفت و یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشت.
متن پیام معاون صدا بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت هنرمند پیشکسوت، سیروس ابراهیمزاده، موجب تأسف و تأثر شد. زندهیاد ابراهیمزاده از هنرمندان توانمند و باسابقه عرصه هنر بود که در طول سالهای فعالیت خود، با حضور در تئاتر، سینما، تلویزیون و همچنین نمایشهای رادیویی، بخشی از خاطرات هنری چند نسل از مخاطبان را رقم زد. صدای او در نمایشهای رادیویی و توانمندیاش در جانبخشی به شخصیتها، بخشی از سرمایه ارزشمند هنرهای نمایشی در رادیو به شمار میرود.
درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همکاران و هنرمندان رادیو تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
احمد پهلوانیان
معاون صدا