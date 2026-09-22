باشگاه خبرنگاران جوان - معاون صدای رسانه ملی در پیامی، درگذشت سیروس ابراهیم‌زاده، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از هنرمندانی که سابقه حضور و نقش‌آفرینی در نمایش‌های رادیویی را داشت، تسلیت گفت و یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشت.

متن پیام معاون صدا بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند پیشکسوت، سیروس ابراهیم‌زاده، موجب تأسف و تأثر شد. زنده‌یاد ابراهیم‌زاده از هنرمندان توانمند و باسابقه عرصه هنر بود که در طول سال‌های فعالیت خود، با حضور در تئاتر، سینما، تلویزیون و همچنین نمایش‌های رادیویی، بخشی از خاطرات هنری چند نسل از مخاطبان را رقم زد. صدای او در نمایش‌های رادیویی و توانمندی‌اش در جان‌بخشی به شخصیت‌ها، بخشی از سرمایه ارزشمند هنر‌های نمایشی در رادیو به شمار می‌رود.

درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و همکاران و هنرمندان رادیو تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

احمد پهلوانیان

معاون صدا