مرتضی نعمتی با پیروزی ۴-۳ مقابل ترکمنستان، اولین طلای کاراتکه‌های ایران در بازی‌های ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی نعمتی در یک نبرد نزدیک و حساس، موفق شد در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم با نتیجه ۴ بر ۳ دولت نظمی‌رادوف از ترکمنستان را شکست دهد و نخستین مدال طلای کاراتکه‌های ایران در دوره جاری بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا را به نام خود ثبت کند.

نعمتی که مسیر رسیدن به سکوی طلا را با نمایش درخشان طی کرده بود، در مرحله نخست با نتیجه ۸-۰ قهرمان دوره قبل بازی‌های آسیایی از قزاقستان را از میدان به در برد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۸-۲ نماینده فیلیپین را مغلوب شد.

تیم ملی کاراته ایران که تحت هدایت سجاد گنج‌زاده فعالیت می‌کند، پس از کسب مدال نقره کاتای بانوان، اکنون با طلای نعمتی وارد فاز طلایی رقابت‌ها شده است. در ادامه مسابقات امروز، چشم‌ها به تاتومی علی‌اصغر آسیابری (وزن ۸۴-) و فاطمه زهرا سعیدآبادی (وزن ۵۵-) دوخته شده تا فرصت دیگری برای شکار مدال‌های رنگی فراهم شود.

برچسب ها: کاراته ، مرتضی نعمتی
خبرهای مرتبط
قم؛
کاراته‌کای قم مدال نقره مسابقات نوجوانان کشور تصاحب کرد
نعمتی در ترکیب تیم ملی کاراته در بازی‌های همبستگی اسلامی
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
مرتضی نعمتی نقره‌ای شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
 دیدار رئیس فدراسیون نابینایان با ثابت قدم با محوریت توسعه زیرساخت ها
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
آخرین اخبار
شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
شکست تیم میکس دوبل تنیس روی‌میز ایران در دیدار با تایلند
نعمتی با عبور از سد فیلیپین، راهی فینال ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
پیروزی دوم بسکتبال سه‌نفره ایران مقابل هنگ‌کنگ در بازی‌های آسیایی
تیم ملی تنیس روی میز ایران با اقتدار از سد سنگاپور گذشت
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
ثبت رکورد ملی جدید در ناگویا؛ درخشش شناگران ایران در ماده مختلط
ناگویا زیر پای سعیدآبادی / دختر کاراته ایران در یک قدمی طلا
پیروزی تیم بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
برنامه حضور روئینگ ایران در روز چهارشنبه بازی‌های آسیایی
ثبت میانگین ۱۲.۳۶۶ برای هادیانی در پرش خرک
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
پرونده حضور نوراللهی در تیم ملی بسته شده است/ لبنان و فیلیپین در حد کوبیده و ژله هم نیستند!
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
 دیدار رئیس فدراسیون نابینایان با ثابت قدم با محوریت توسعه زیرساخت ها
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر اندونزی
استقرار تیم پزشکی در ۴ محل استقرار کاروان ورزش کشورمان در ناگویا
خسروپناه: فدراسیون انجمن‌ها مجمع الجزایر ورزشی است
رقابت برای ترکیب استقلال داغ‌تر شد؛ نیمکت‌نشین‌ها در انتظار فرصت
استقلال در آستانه یک چالش؛ ستاره‌ها در تیررس پیشنهاد‌های جدید
ماشاریپوف در انتظار بازگشت به ترکیب اصلی استقلال
عزیزی: به دنبال حضور باشگاه‌های بزرگ در لیگ گلف هستیم
بهم ریختگی در باشگاه صنعت نفت با ورود آقای م. و/ آیا پای وزیر نفت به پرونده برزیلی‌های آبادان باز می‌شود؟
محمدیان: حمایت از گلف بانوان ادامه خواهد داشت
۸ لژیونر به تیم ملی دعوت شدند/ سردار دوباره در آغوش تیم ملی ایران
هومر عباسی رکورد زد و هفتم آسیا شد