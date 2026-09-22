باشگاه خبرنگاران جوان- مرتضی نعمتی در یک نبرد نزدیک و حساس، موفق شد در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم با نتیجه ۴ بر ۳ دولت نظمیرادوف از ترکمنستان را شکست دهد و نخستین مدال طلای کاراتکههای ایران در دوره جاری بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا را به نام خود ثبت کند.
نعمتی که مسیر رسیدن به سکوی طلا را با نمایش درخشان طی کرده بود، در مرحله نخست با نتیجه ۸-۰ قهرمان دوره قبل بازیهای آسیایی از قزاقستان را از میدان به در برد و در مرحله نیمهنهایی نیز با نتیجه ۸-۲ نماینده فیلیپین را مغلوب شد.
تیم ملی کاراته ایران که تحت هدایت سجاد گنجزاده فعالیت میکند، پس از کسب مدال نقره کاتای بانوان، اکنون با طلای نعمتی وارد فاز طلایی رقابتها شده است. در ادامه مسابقات امروز، چشمها به تاتومی علیاصغر آسیابری (وزن ۸۴-) و فاطمه زهرا سعیدآبادی (وزن ۵۵-) دوخته شده تا فرصت دیگری برای شکار مدالهای رنگی فراهم شود.
فیلم مراسم اهدای مدال مرتضی نعمتی و پخش سرود ایران در سالن رقابت ها: