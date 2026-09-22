مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان با ارزش ۴۲۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۲۷۵ همت از مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: مسئولان قول دادند تا پایان هفته ۱۰۰ همت دیگر پرداخت کنند که در صورت تحقق مطالبات استان های بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، جیرفت و گلستان تسویه خواهد شد و رقم پرداخت استان های سردسیر افزایش می یابد.

ایمانی ادامه داد: استان های مناطق سردسیر بلافاصله بعد از کشت نسبت به آماده سازی بستر اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می کند، افزود: با آغاز کشت پاییزه، کشاورزانی که امکان کشت کلزا دارند، کشاورزان تمایل به زراعت این‌محصول بدلیل شرایط مساعد پرداخت دارند که تاخیر در پرراخت مطالبات منجر به کاهش سطح در اراضی آبی را بدنبال دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تامین نهاده های مورد نیاز را از چالش های این بخش دانست و افزود: اکنون کشاورزان با توزیع قطره چکانی کود روبرو هستند که همین امر موجب شده تا کشاورزان همانند سال گذشته بدون کود کشت را انجام دهند، حال نمی دانیم وزارت جهاد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.


برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
ثبت سفارش گندم تا پایان سال ادامه دارد
تسریع در اعلام قیمت تضمینی محصولات امری ضروری است
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور تا ابتدای هفته آینده
افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه تأمین مواد پلیمری/ تولید روزانه ۱۲۰۰ سپر خودرو + فیلم
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی/ گازوئیل در صدر قاچاق سوخت +فیلم
تمدید مهلت پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی تا ۳۰ آبان ماه
بازگشت مدارس آسیب‌دیده منطقه ۱۲ به چرخه آموزش
معاون وزیر راه: موقعیت جغرافیایی ایران مسئولیتی برای ترانزیت ایمن است
ترافیک سنگین در چالوس و هراز
هدفگذاری ۲۰ هزار هکتار کشت ارگانیک در برنامه هفتم
ضرورت حفظ پایداری صنعت حمل‌ونقل و لجستیک
آخرین اخبار
معاون وزیر راه: موقعیت جغرافیایی ایران مسئولیتی برای ترانزیت ایمن است
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور تا ابتدای هفته آینده
ترافیک سنگین در چالوس و هراز
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی/ گازوئیل در صدر قاچاق سوخت +فیلم
تمدید مهلت پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی تا ۳۰ آبان ماه
هدفگذاری ۲۰ هزار هکتار کشت ارگانیک در برنامه هفتم
ضرورت حفظ پایداری صنعت حمل‌ونقل و لجستیک
تولید ۹۵ درصد داشبورد و سپر خودرو در داخل کشور
بازگشت مدارس آسیب‌دیده منطقه ۱۲ به چرخه آموزش
افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه تأمین مواد پلیمری/ تولید روزانه ۱۲۰۰ سپر خودرو + فیلم
وضعیت پروازهای خارجی از فرودگاه امام خمینی اعلام شد/ انجام ۹۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام
صادرات هزار کیلو زعفران ارگانیک به بازار‌های هدف
درآمد سرانه ملی از برخی کشور‌ها عقب افتاده است
با انجام اصلاحات در برخی ساختار‌ها تغییراتی به‌نفع بازار، نقدشوندگی و روانی معاملات رقم خواهد خورد
بخشی از مشکلات ترافیک سوءمدیریت است / ۹۰ درصد خودروهای تهران تک‌سرنشین هستند
صدور شناسنامه برای محصولات کشاورزی پیگیری می شود
تنوع گیاهی ایران را به قطب صادرات محصولات ارگانیک‌ تبدیل می کند
انتقاد وزیر صمت از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی
نرخ خوراک گاز مصرفی پتروشیمی‌ها و گاز مصرفی سایر صنایع اعلام شد
گلایه از فرصت‌سوزی در صادرات گیاهان دارویی
خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۰۵ هزار تن رسید/ پرداخت‌۸۷ درصد مطالبات چایکاران
اختصاص ۴۳ درصد از مالیات طرح نشان‌دار کردن به بخش آموزشی کشور
قیمت جدید محصولات هایما اعلام شد/ رشد تا ۳۷ درصدی بهای کارخانه‌ای + عکس
خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی ممنوع است
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی است
نظام اداری کشور از ظرفیت و توان قابل توجهی برخوردار است
آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از امروز یک مهر
حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت ۴۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه ۶.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
شهریور به سر آمد و خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست