مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان با ارزش ۴۲۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۲۷۵ همت از مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: مسئولان قول دادند تا پایان هفته ۱۰۰ همت دیگر پرداخت کنند که در صورت تحقق مطالبات استان های بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، جیرفت و گلستان تسویه خواهد شد و رقم پرداخت استان های سردسیر افزایش می یابد.

ایمانی ادامه داد: استان های مناطق سردسیر بلافاصله بعد از کشت نسبت به آماده سازی بستر اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می کند، افزود: با آغاز کشت پاییزه، کشاورزانی که امکان کشت کلزا دارند، کشاورزان تمایل به زراعت این‌محصول بدلیل شرایط مساعد پرداخت دارند که تاخیر در پرراخت مطالبات منجر به کاهش سطح در اراضی آبی را بدنبال دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تامین نهاده های مورد نیاز را از چالش های این بخش دانست و افزود: اکنون کشاورزان با توزیع قطره چکانی کود روبرو هستند که همین امر موجب شده تا کشاورزان همانند سال گذشته بدون کود کشت را انجام دهند، حال نمی دانیم وزارت جهاد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.





