کنسرسیوم تخصصی صنعت ساختمان ایران با هدف ساماندهی زنجیره ارزش و کاهش قیمت تمام‌شده ساخت آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست رسمی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و تشکیل کنسرسیوم تخصصی صنعت ساختمان ایران»، با حضور مدیران ارشد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد. 

 ایمان مصدری با تأکید بر هم‌افزایی تخصصی و شبکه‌سازی در بخش مسکن گفت: «صنعت ساختمان به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و اشتغال کشور، نیازمند هم‌افزایی ساختاریافته است.

وی بر ضرورت خروج از ساختارهای سنتی و لزوم انسجام‌بخشی به فعالیت فعالان اقتصادی اشاره کرد گفت ایجاد این کنسرسیوم تخصصی تحت حمایت سازمان متخصصین و مدیران ایران، گامی استراتژیک در جهت تجمیع ظرفیت‌های بیش از ۳ هزار مجموعه فعال، کاهش قیمت تمام‌شده ساخت، انتقال فناوری‌های روز و دفاع از ظرفیت‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

در ادامه پرتو لاله، رئیس کنسرسیوم تخصصی صنعت ساختمان ایران، ، به تشریح برنامه‌ها و مأموریت‌های عملیاتی این مجموعه پرداخت و اظهار داشت: «شبکه‌سازی در صنعت ساختمان کشور همواره یکی از خلأهای اساسی بوده است. مأموریت ما تکمیل زنجیره ارزش از مرحله طراحی و تأمین مصالح تا ساخت و خدمات پس از آن است.»

وی با اشاره به اقدامات میدانی تحت عنوان‌ «کارپ» افزود:افتتاح بزرگ‌ترین هایپر مصالح ساختمانی ایران، ظرف یک ماه آینده‌اتفاق می‌افتد و بزرگ‌ترین مرکز یکپارچه تأمین مصالح ساختمانی کشور در زمینی به وسعت بیش از یک هکتار در پایتخت افتتاح خواهد شد. در این فضا علاوه بر دسترسی بی‌واسطه به متریال ساختمانی با شرایط نقدی و اقساطی، خدمات مشاوره‌ای فنی، حقوقی، پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیل امور صادراتی ارائه می‌شود.فعالیت نمایندگی‌های این مجموعه هم‌اکنون در ۹ استان کشور کلید خورده و با بهره‌برداری از شعب جدید، شبکه تأمین به ۱۰ مرکز فعال خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های نوآورانه و تحول دیجیتال گفت: پروژه تخصصی «دکو پلاس» طی چهار ماه آینده در منطقه یک تهران افتتاح خواهد شد. همچنین سامانه‌ای جامع و هوشمند برای مدیریت یکپارچه ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری در دست راه‌اندازی است.

 با امضای رسمی تفاهم‌نامه و اعطای احکام، فعالیت کنسرسیوم تخصصی صنعت ساختمان ایران در دفتر مرکزی آن رسماً آغاز شد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساختمان
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