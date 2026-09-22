باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، تیم ملی کاتای بانوان ایران با شکست مقابل ویتنام در دیدار نهایی، به مدال نقره دست یافت.
در دیدار نهایی رقابتهای کاتای تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی به مصاف ویتنام رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و بر روی سکوی نایبقهرمانی ایستاد.
مدال نقره ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، نخستین مدال تاریخ کاتای بانوان کشورمان در این رقابتها محسوب میشود.
تیم ملی کاتای بانوان ایران برای رسیدن به دیدار نهایی، صبح امروز موفق شده بود تیمهای تایلند و فیلیپین را شکست دهد.
هدایت تیم کاتای بانوان ایران در بازیهای آسیایی برعهده فاطمه بغلانیپور بود.
در ادامه رقابتهای امروز، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، علیاصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم در دیدارهای نهایی به روی تاتامی خواهند رفت.