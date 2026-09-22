استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، گفت: خدمت صادقانه، امیدآفرینی و گره‌گشایی از مشکلات مردم، رمز عبور کشور از پیچ تاریخی کنونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (سه‌شنبه) در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم از پیشکسوتان جهاد و مقاومت که با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: بررسی تاریخ دفاع مقدس نشان می‌دهد دشمن با پشتیبانی گسترده قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، جنگی تمام‌عیار را علیه ملت ایران آغاز کرد، اما در نهایت ایستادگی مردم و رزمندگان، محاسبات دشمن را برهم زد.
وی با اشاره به حمایت‌های گسترده تسلیحاتی و مالی از رژیم بعث عراق افزود: کشورهای مختلف از جمله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منطقه‌ای در طول جنگ در کنار صدام قرار گرفتند، اما با وجود این حمایت‌ها، ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.
استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشور تصریح کرد: در سه چهار قرن اخیر بخش‌هایی از سرزمین ایران در نتیجه ضعف و بی‌کفایتی حاکمان از دست رفت، اما در دفاع مقدس هشت‌ساله، ملت ایران حماسه‌ای تاریخی خلق کرد و از مرزهای کشور دفاع کرد.
حق‌شناس با اشاره به هزینه‌های سنگین این ایستادگی اظهار کرد: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با تقدیم هزاران شهید و جانباز، صبر و ایثار آزادگان و فداکاری مادران، همسران و فرزندان شهدا به دست آمد و این ایثارگری‌ها باید برای نسل‌های آینده تبیین و حفظ شود.
وی با بیان اینکه مردمی شدن دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی بود، افزود: اگر مردم کوچه و بازار و اقشار مختلف جامعه پای کار دفاع از کشور نمی‌آمدند، سرنوشت جنگ به گونه دیگری رقم می‌خورد. امروز نیز سرمایه اصلی کشور، مردم و اعتماد و همراهی آنان است.
استاندار گیلان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در روزهای نخست جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در همان هفته‌های نخست توانستند توان و اقتدار خود را به نمایش بگذارند و در کنار آن، حضور گسترده مردم موجب شد ظرفیت‌های ملی در مسیر دفاع از کشور بسیج شود.
حق‌شناس با اشاره به تحولات و تهدیدهای سال‌های اخیر گفت: تجربه نبردهای اخیر از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» نشان داد که راه عبور از تهدیدها، تکیه بر توان داخلی، حفظ اقتدار دفاعی و تقویت همبستگی ملی است.
وی با بیان اینکه پیشرفت‌های کشور تنها به حوزه دفاعی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: موفقیت نخبگان ایرانی در حوزه‌هایی همچون پزشکی، مهندسی، نانوتکنولوژی و افتخارآفرینی دانش‌آموزان و دانشجویان در المپیادهای جهانی، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و انسانی کشور است و این توانمندی‌ها باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه ایران و حفظ تمامیت ارضی آن بستر بقای همه ارزش‌های کشور است، اظهار کرد: اگر ایران باقی بماند، همه ارزش‌های دینی، ملی و معنوی نیز باقی خواهد ماند و به همین دلیل، دفاع از ایران و منافع ملی باید مورد توجه همه جریان‌ها و اقشار جامعه قرار گیرد.
حق‌شناس با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها افزود: در چنین شرایطی، مسئولان باید به جای ایجاد نگرانی، در مسیر امیدآفرینی و حل مشکلات مردم حرکت کنند و گره‌ای از زندگی آنان بگشایند. بزرگ‌ترین وظیفه مسئولی که پشت تریبون قرار می‌گیرد، خدمت صادقانه و کاهش دغدغه‌های مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد و همبستگی ملی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس حضور مردم در میدان، عامل پیروزی شد، امروز نیز حفظ سرمایه اجتماعی و خدمت صادقانه به همه اقشار جامعه با هر سلیقه و نگاهی، رمز عبور کشور از این پیچ تاریخی است.
استاندار گیلان افزود: هر گامی که برای رضایتمندی مردم، حل مشکلات و افزایش اعتماد عمومی برداشته شود، موجب تقویت انسجام ملی و خنثی شدن فشارها و توطئه‌های دشمنان خواهد شد.
گفتنی است، در پایان این مراسم ۶۰ نفر از پیشکسوتان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس با حضور استاندار گیلان، نماینده ولی‌فقیه در استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان تجلیل به عمل آمد.

     منبع : روابط عمومی

برچسب ها: جهاد ، دفاع مقدس
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