باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نوری‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت:از مجموع هزار و ۷۱۰ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان، ۶۵۰ هکتار به کشت برنج رتون اختصاص یافته و مزارع رتون این شهرستان درمرحله خوشه‌دهی و تشکیل محصول قرار دارند.

او افزود:باتوجه به شرایط مناسب مزارع، پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۵۰تن محصول برنج ازکشت رتون درشهرستان تولید و برداشت شود که این میزان می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری از اراضی شالیزاری و استمرار تولید در منطقه داشته باشد.

نوری نژاد گفت:کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه توصیه‌های فنی و رصد مراحل رشد مزارع، روند تولید برنج رتون را مورد پیگیری قرار می‌دهند تامحصول باکیفیت و عملکرد مناسب به مرحله برداشت برسد.

او افزود: توسعه کشت رتون درشالیزار‌های شهرستان، علاوه بر افزایش تولید برنج، موجب استفاده بهینه‌تر ازظرفیت اراضی، افزایش بهره‌وری زمین و تقویت اقتصاد می‌شود.