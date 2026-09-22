باشگاه خبرنگاران جوان - افتتاح طرح تقاطع غیرهمسطح نسیم شمال-اقبالیه که به نام مرحوم آیت‌الله علی شیخ محمدی تاکندی قزوینی (ره)، همراه انقلاب و یار و شاگرد حضرت امام خمینی (ره) مزین شده است، روز سه‌شنبه با حضور محمد نوذری، استاندار قزوین و حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری برگزار شد.

این تقاطع غیرهمسطح با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهر تقاطع غیرهمسطح با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، یک در محور‌های جنوبی و جنوب‌غربی قزوین طراحی و اجرا شده است، این محدوده به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد خودرو‌های سبک و سنگین و ارتباط با محور اقبالیه و سایر معابر پیرامونی، از نقاط مهم شبکه ارتباطی شهر قزوین محسوب می‌شود.

تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی (ره) دارای پلی به طول ۴۰۰ متر و عرض ۱۹ متر است که در قالب یک مسیر دو بانده چهارخطه احداث شده است، عرشه این سازه با استفاده از دال‌های مجوف اجرا شده و این شیوه ضمن کاهش وزن سازه، ظرفیت و مقاومت مناسبی در برابر بار‌های ترافیکی ایجاد می‌کند.

سیستم سازه‌ای این پل بر ۶ ستون و ۲ کوله استوار است و برای تامین پایداری و انتقال مناسب بار‌ها از فونداسیون عمیق استفاده شده و در مجموع ۵۲ حلقه شمع به طول یک هزار و ۱۸۴ متر در اجرای شالوده این پروژه به کار رفته است.

براساس اطلاعات فنی پروژه، برای احداث تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکند‌ی (ره) هشت هزار و ۷۶۳ مترمکعب بتن‌ریزی،۷۶۳ مترمکعب بتن‌ریزی و هشت‌هزار تن آرماتوربندی انجام شده و همچنین برای تکمیل عرشه و ارتقای ایمنی و زیبایی بصری سازه، قرنیز‌های استاندارد پیرامون پل نصب شده است.

بهره‌برداری از این پروژه، جریان ترافیک را در یکی از محور‌های پرتردد جنوب و جنوب‌غربی قزوین روان‌تر کرده و زمینه کاهش حجم ترافیک عبوری از محدوده شهری و تسهیل تردد خودرو‌های سبک و سنگین را فراهم می‌کند، حذف بخشی از تداخلات و گره‌های ترافیکی نیز موجب کاهش زمان توقف خودروها، کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل در محور‌های مرتبط خواهد شد.

از دیگر آثار این طرح می‌توان به افزایش ایمنی و کاهش احتمال وقوع تصادفات از طریق تفکیک جریان‌های حرکتی، تسهیل عبور خودرو‌های امدادی و خدماتی و ارتقای کیفیت دسترسی شهروندان در محدوده پروژه اشاره کرد.

اجرای این پروژه همچنین در بهبود سیمای ورودی شهر و منظر شهری، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری و ارتقای الزامات پدافند غیرعامل است، کاهش توقف خودرو‌ها و حرکت‌های مکرر در ترافیک، از دیگر پیامد‌های بهره‌برداری از این تقاطع به شمار می‌رود که می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های زیست‌محیطی کمک کند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح علاوه بر ساماندهی مسیر‌های ارتباطی، در بهسازی زیرساخت‌های آبرسانی باغستان سنتی قزوین و ارتقای ظرفیت کنترل و هدایت سیلاب نیز نقش خواهد داشت و زیرساخت مناسبی برای توسعه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و تقویت ارتباطگاه قزوین در شبکه ارتباطی منطقه فراهم می‌کند.

این طرح توسط شهرداری قزوین و با اجرای معاونت فنی و عمرانی این شهرداری به بهره‌برداری رسیده است.

شهرداری قزوین