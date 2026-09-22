باشگاه خبرنگاران جوان- علیاصغر آسیابری در دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، مقابل محمد الجعفری از اردن مغلوب شد و به مدال نقره رسید. آسیابری که در مسیر رسیدن به فینال، قطر و فلسطین را شکست داده بود، در دیدار نهایی با نتیجه ۹-۱ مقابل حریف صاحبنام خود که دارای سابقه درخشان در سطح جهان است، شکست خورد.
این نتیجه در حالی رقم خورد که کاراتهکاهای ایران در روز سوم رقابتها عملکرد بسیار خوبی داشتند؛ نعمتی موفق به کسب مدال طلا شد و کاتای بانوان نیز نخستین مدال نقره تاریخ خود در این رقابتها را از آن خود کردند. اکنون آخرین امید کاراتهکاهای ایران در مسابقات امروز، فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم خواهد بود.