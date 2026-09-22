قاچاقچی موتورسیکلت سنگین به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده قاچاق موتورسیکلت سنگین در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه به دلیل موجود نبودن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط موتورسیکلت قاچاق به پرداخت هفت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: مأموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

بر اساس قانون، موتورسیکلت کشف شده قاچاق، به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.

منبع:تعزیرات حکومتی مازندران