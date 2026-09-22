باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در مراسم تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان فارس که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: ۳۱ شهریور از روز‌های پرافتخار تاریخ ایران و جمهوری اسلامی است و دفاع مقدس هشت‌ساله شرایطی را رقم زد که مردم در آن با مفهوم واقعی ایثار و فداکاری مواجه شدند.

او با قدردانی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس افزود: افرادی که امروز در این مراسم حضور دارند، بخش مهمی از بهترین سال‌های زندگی خود را برای دفاع از اسلام، ایران، تمامیت ارضی کشور و کرامت انسانی در جبهه‌ها سپری کردند و با شجاعت و ازخودگذشتگی در برابر دشمن ایستادند.

امیری با بیان اینکه ارزش هر مراسم به محتوای آن بستگی دارد، ادامه داد: اهمیت این برنامه به حضور کسانی است که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور، یعنی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با مشکلات و ناآرامی‌های داخلی، در برابر دشمن خارجی ایستادگی کردند.

دفاع هشت‌ساله در برابر جبهه‌ای گسترده

استاندار فارس با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی گفت: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم بعث عراق با استفاده از شمار زیادی هواپیما و جنگنده، فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها و نقاط مختلف کشور را هدف حمله قرار داد. این حملات در شرایطی انجام شد که ارتش جمهوری اسلامی ایران هنوز تحت تأثیر تحولات پس از انقلاب قرار داشت و بخشی از نیرو‌های نظامی نیز درگیر مقابله با جریان‌های ضدانقلاب در داخل کشور بودند.

او خاطرنشان کرد: جنگ هشت‌ساله را نمی‌توان صرفاً رویارویی ایران با ارتش بعث عراق دانست؛ زیرا کشور‌های مختلف به رژیم صدام تجهیزات، تسلیحات و امکانات نظامی ارائه می‌کردند و از تانک‌ها و هواپیما‌های پیشرفته گرفته تا تجهیزات دیگر در اختیار این رژیم قرار داشت.

امیری این شرایط را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت: در دفاع مقدس نیز مجموعه‌ای گسترده در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، اما کشور توانست با وجود فشار‌ها و دشواری‌های فراوان، هشت سال مقاومت کند.

او همچنین به نقش امام خمینی (ره) در مدیریت روز‌های ابتدایی جنگ اشاره کرد و افزود: پس از آغاز حملات، امام خمینی (ره) با سخنان و رهبری خود مانع از ایجاد آشفتگی در کشور شدند و توانستند روحیه عمومی جامعه را حفظ کنند. در شرایطی که نقاط مختلف کشور و فرودگاه‌ها هدف حمله قرار گرفته بود، مدیریت ایشان اجازه نداد کشور دچار سردرگمی و فروپاشی شود.

استاندار فارس ادامه داد: در ادامه نیز بیش از ۱۲۰ فروند از هواپیما‌ها و جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمن وارد عملیات شدند که این موضوع بخشی از ابعاد مدیریت و رهبری امام خمینی (ره) در آن مقطع را نشان می‌دهد.

حضور مردم؛ عامل مهم در حفظ تمامیت ارضی

امیری نقش مردم در دفاع مقدس را تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: در کنار ارتش، سپاه پاسداران، نیرو‌های انتظامی، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی، مردم نیز حضوری گسترده در جبهه‌ها داشتند و شکل‌گیری بسیج مردمی و حضور مردم با هدایت امام خمینی (ره) از عوامل مهم در روند دفاع از کشور بود.

او افزود: بررسی جنگ‌ها و درگیری‌های پیش از دفاع مقدس نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد بخشی از سرزمین ایران از کشور جدا شده است، اما در طول هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ایران نیز از دست نرفت و ارتش مجهز رژیم بعث در نهایت در برابر مقاومت مردم ایران ناکام ماند.

استاندار فارس با اشاره به تغییرات مرزی ایران در دوره‌های مختلف تاریخی گفت: با مقایسه نقشه ایران در ۳۰۰، ۴۰۰ یا ۵۰۰ سال گذشته با وضعیت امروز می‌توان مشاهده کرد که در جنگ‌های گذشته بخش‌هایی از سرزمین کشور جدا شده است. یکی از عوامل مؤثر در این اتفاقات، ضعف مدیریت و ناکارآمدی برخی حاکمان آن دوره‌ها بوده است؛ زیرا مدیری که از توانایی لازم برخوردار نباشد، نمی‌تواند جامعه را برای دفاع از کشور متحد و بسیج کند.

امیری ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نه تنها سرزمینی از ایران جدا نشد، بلکه رژیم بعث عراق با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی گسترده، در برابر مقاومت مردم ایران شکست خورد و در نهایت به عنوان آغازگر جنگ و مرتکب جنایت شناخته شد.

آثار دفاع مقدس در جامعه امروز

او با بیان اینکه تأثیرات دفاع مقدس به سال‌های جنگ محدود نمی‌شود، گفت: دفاع مقدس یک رویداد صرفاً تاریخی نیست، بلکه تجربه‌ای بود که فرهنگ ایثار، فداکاری و گذشت را در جامعه گسترش داد و موجب تقویت روحیه تاب‌آوری مردم شد.

امیری افزود: امروز نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و حملاتی که از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت گرفته، می‌توان آثار همان فرهنگ و تجربه دوران دفاع مقدس را در جامعه مشاهده کرد.

او با اشاره به شهادت شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نیرو‌های مسلح در آغاز جنگ اخیر اظهار کرد: در ابتدای این درگیری، تعدادی از فرماندهان عالی نیرو‌های نظامی و انتظامی و اعضای شورای عالی دفاع به شهادت رسیدند. با توجه به محاسبات نظامی، چنین شرایطی می‌توانست این تصور را ایجاد کند که ساختار کشور با بحران جدی مواجه شود یا دشمن بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

استاندار فارس ادامه داد: با این حال، تنها ساعاتی پس از آغاز حملات، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ لازم را ارائه کردند و اهدافی از جمله رادار‌های دشمن در منطقه مورد حمله قرار گرفت.

امیری با اشاره به توان موشکی کشور گفت: رژیم صهیونیستی طی سال‌ها تلاش کرده بود تصویری از قدرت دفاعی خود ایجاد کند و سامانه گنبد آهنین را به عنوان سپری در برابر حملات معرفی می‌کرد، اما نیرو‌های مسلح ایران توانستند اهداف مورد نظر را با موشک مورد اصابت قرار دهند.

او افزود: امروز دشمن با توجه به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، در محاسبات خود ناچار به در نظر گرفتن قدرت نیرو‌های مسلح کشور است و توان دفاعی ایران و پشتیبانی مردم، از عوامل مهم بازدارندگی به شمار می‌رود.

اعتماد به جوانان؛ زمینه‌ساز توسعه توان دفاعی

استاندار فارس با اشاره به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس گفت: بخشی از توانمندی دفاعی امروز کشور ریشه در همان سال‌ها دارد. در دوران جنگ به جوانان اعتماد شد و افرادی مانند شهید همت در سنین جوانی مسئولیت‌های مهم فرماندهی را بر عهده گرفتند. شهید تهرانی‌مقدم نیز بخش مهمی از فعالیت‌های مرتبط با توسعه توان موشکی را از همان دوران آغاز کرد.

امیری ادامه داد: توان موشکی امروز کشور حاصل مسیری است که پایه‌های آن در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و در سال‌های بعد توسعه پیدا کرد.

او با اشاره به دشواری‌های تأمین تجهیزات در سال‌های جنگ گفت: در دوران دفاع مقدس کشور برای تأمین مهمات و تجهیزات نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه بود و نیرو‌های مسلح برای تهیه برخی تسلیحات و مهمات ناچار به مراجعه به کشور‌های مختلف بودند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت دفاعی قابل توجهی در منطقه و جهان برخوردار است.

امیری اظهار کرد: موشک‌های مورد استفاده امروز از دقت بالایی برخوردارند و نسل‌های دیگری از تجهیزات دفاعی نیز وجود دارند که تاکنون رونمایی یا مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

او تأکید کرد: دشمن می‌داند توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تنها به تجهیزاتی که تاکنون در میدان مورد استفاده قرار گرفته محدود نیست و ظرفیت‌ها و تسلیحات دیگری نیز در اختیار کشور قرار دارد.

دفاع مقدس؛ تبدیل حماسه‌های ادبی به تجربه‌ای واقعی

استاندار فارس با اشاره به تأثیر دفاع مقدس بر ادبیات و فرهنگ جامعه گفت: پیش از دوران دفاع مقدس، مفاهیم حماسی در بسیاری از موارد در قالب داستان‌ها و افسانه‌ها بیان می‌شد، اما جنگ هشت‌ساله باعث شد مردم ایران بسیاری از این مفاهیم را در زندگی واقعی تجربه کنند.

او افزود: ایثار، جهاد، شهادت، فداکاری و نوع‌دوستی در دوران دفاع مقدس از مفاهیم ذهنی و ادبی به رفتار‌های واقعی تبدیل شد و مردم آنها را در میدان عمل نشان دادند.

امیری با اشاره به استمرار روحیه همبستگی اجتماعی اظهار کرد: انسجامی که در سال‌های دفاع مقدس شکل گرفت، امروز نیز در جامعه قابل مشاهده است. هر زمان کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، مردم به صورت خودجوش در مساجد و دیگر پایگاه‌های اجتماعی گرد هم می‌آیند و هر فرد متناسب با توان خود در حمایت از نیرو‌های مسلح و کشور مشارکت می‌کند.

او ادامه داد: برخی افراد امکانات جمع‌آوری می‌کنند، گروهی در تهیه اقلام مورد نیاز مشارکت دارند و عده‌ای نیز با دوخت لباس یا انجام اقدامات پشتیبانی، نقش خود را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، مساجد نیز علاوه بر کارکرد مذهبی، به محل اجتماع مردم، تبادل اخبار و تقویت همبستگی اجتماعی تبدیل می‌شوند.

روایت استاندار فارس از روز‌های دفاع مقدس

امیری با اشاره به خاطرات خود از دوران جنگ گفت: در عملیات والفجر ۱۰ در کنار سردار قنبری حضور داشتم و به عنوان دیده‌بان فعالیت می‌کردم. در آن زمان حتی تأمین جیره غذایی نیز گاهی با مشکل مواجه می‌شد و نیرو‌ها با محدودیت‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کردند.

او افزود: امروز شرایط کشور تفاوت زیادی با آن دوران دارد؛ کشوری که در سال‌های دفاع مقدس برای تأمین موشک، خمپاره و مهمات با دشواری مواجه بود، اکنون از ظرفیت دفاعی قابل توجهی برخوردار است.

استاندار فارس همچنین اجتماعات شبانه مردم در جریان جنگ را نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی در دفاع از کشور دانست و گفت: این اجتماعات الگوی متفاوتی از دفاع ملی را به نمایش گذاشت و نشان داد که مردم چگونه می‌توانند در کنار نیرو‌های مسلح برای حفاظت از کشور نقش‌آفرینی کنند.

امیری ادامه داد: ترکیب حمایت مردمی و توان دفاعی کشور موجب شده است دشمن نسبت به ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آگاهی داشته باشد و بداند بخشی از تجهیزات و موشک‌های کشور تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

او گفت: دفاع مقدس را می‌توان از جنبه‌های مختلف یک نقطه عطف دانست؛ چه در حوزه دفاع ملی، چه در تغییر ادبیات حماسی جامعه، چه در تبدیل روایت‌ها و افسانه‌ها به تجربه‌های واقعی و چه در ایجاد روحیه تاب‌آوری در میان مردم.

استاندار فارس در پایان با تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت، خانواده‌های شهدا و آزادگان حاضر در این مراسم اظهار کرد: پیشکسوتان جهاد و شهادت، خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان، افرادی هستند که در دوران دفاع مقدس برای کشور و انقلاب تلاش و فداکاری کردند و تکریم و قدردانی از این عزیزان وظیفه‌ای مهم و ارزشمند است.