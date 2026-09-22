باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هیئت صلح روز سهشنبه و در آستانه گردهمایی رهبران جهان در نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر اهداف اصلی خود درباره غزه تأکید و خواستار حمایت بینالمللی از نقشه راه پایان دادن به درگیریها شد.
این هیئت در بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد «اهداف مشترک آن شامل خلع سلاح و رفع افراطگرایی در غزه، تداوم کمکهای بشردوستانه و بازسازی، ایجاد سازوکار مؤثر برای اداره امور غیرنظامی و امنیتی فلسطینیان و تأمین امنیت پایدار برای فلسطینیها و اسرائیلیها است.»
هیئت صلح که ریاست آن را دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر عهده دارد، اعلام کرد این طرح زمینه را برای آزادی و بازگشت تمامی اسرای اسرائیلی، برگزاری «نشست صلح غزه» در شرمالشیخ و اقدامات بعدی، از جمله قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل و تشکیل هیئت صلح، فراهم کرده است.
این هیئت همچنین اعلام کرد توافق حاصلشده با حماس در ۳۰ ژوئیه، نقشه راه مراحل بعدی آتشبس را مشخص میکند که شامل خلع سلاح، خروج نیروهای اسرائیلی، اداره امور غزه توسط فلسطینیان و بازسازی این منطقه است.
هیئت صلح از همه طرفها خواست به تعهدات خود پایبند باشند و از اقداماتی که میتواند آتشبس را تضعیف کند، خودداری کنند. این هیئت همچنین از شرکای بینالمللی خواست حمایت سیاسی خود را به تعهدات عملی تبدیل کنند.
در این بیانیه آمده است: «نشست مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای گرد هم آوردن جامعه بینالمللی حول یک چارچوب مورد توافق مشترک فراهم میکند.» این هیئت همچنین بر نقش دیپلماسی در دستیابی به صلح و امنیت پایدار در غزه تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل در جریان جنگ علیه غزه بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را شهید و بیش از ۱۷۴ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساختهای غزه آسیب دیده یا بهطور کامل تخریب شده است.
منبع: آناتولی