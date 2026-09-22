مدیر جهادکشاورزی شهرستان چالوس گفت: برخورد قاطع با پدیده شوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی در این شهرستان با شدت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - درری نیا مدیر جهاد کشاورزی چالوس گفت: از ابتدای امسال تاکنون، در راستای صیانت از امنیت غذایی و حفظ بستر تولید، با استناد به تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدامات قانونی گسترده‌ای در سطح شهرستان صورت گرفته است.

او افزود: طی این مدت، ۱۷۰ قطعه ساخت‌وساز غیرمجاز شامل دیوارکشی و احداث انبار که به صورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی احداث شده بودند، شناسایی و با اخذ دستور قضایی قلع‌وقمع شد. مساحت کل اراضی آزادسازی شده در این عملیات‌ها بالغ بر ۷/۷۴ هکتار برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی چالوس در پایان ضمن هشدار جدی به سودجویان و ساخت‌وسازکنندگان غیرمجاز، گفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی به صورت شبانه‌روزی مناطق مختلف شهرستان را رصد می‌کنند و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

او افزود: از شهروندان نیز تقاضا می‌شود پیش از هرگونه خرید، فروش یا اقدام به ساخت‌وساز، استعلام‌های لازم را از جهاد کشاورزی اخذ کنند، همچنین تاکید کرد که روند برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز با قاطعیت ادامه دارد.