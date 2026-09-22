باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از ناکام ماندن تلاش یک فرد سابقه‌دار برای ایجاد درگیری و تسویه‌حساب در یکی از مراکز درمانی پایتخت خبر داد و اعلام کرد: با اقدام به‌موقع تیم عملیاتی پلیس اطلاعات، عامل اصلی درگیری پس از تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی دستگیر شد.

رصد اطلاعاتی و شناسایی قصد متهم

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، یکی از افراد سابقه‌دار در حوزه شرارت و درگیری، برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی تهران مراجعه کرده بود که با توجه به سوابق و خصومت‌های قبلی وی با برخی افراد، احتمال وقوع درگیری و اقدام مجرمانه از سوی او مورد رصد پلیس اطلاعات قرار گرفت.

در ادامه اقدامات اطلاعاتی، قصد متهم برای انجام اقدام علیه طرف مقابل شناسایی شد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه هفتم پلیس اطلاعات برای مدیریت شرایط و پیشگیری از وقوع شرارت به محل اعزام شد.

درگیری و فرار متهم از محل

با حضور مأموران در محل، میان افراد درگیر نزاع شکل گرفت و متهم اصلی نیز پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد.

تیم عملیاتی پلیس اطلاعات در ادامه، عملیات تعقیب متهم را در خیابان‌های اطراف مرکز درمانی در دستور کار قرار داد و مأموران پس از شلیک تیر هوایی، موفق به متوقف کردن و دستگیری وی شدند.

متهم دارای سابقه کیفری

بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد متهم دارای سابقه قتل بوده و پس از تحمل ۱۰ سال حبس، با رضایت شاکی از زندان آزاد شده است.

تأکید پلیس بر برخورد با عوامل شرارت

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای حفظ امنیت عمومی اعلام کرد: تحرکات افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش به‌صورت دقیق تحت رصد پلیس قرار دارد و با هرگونه اقدام شرارت‌آمیز که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برابر قانون برخورد خواهد شد.