باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز سهشنبه در مراسم بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح آیتالله محمدی تاکندی (ره) که همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته گفت: رفتوآمد مدیران یک امر طبیعی در نظام اجرایی است و آنچه در نهایت ماندگار میشود و قضاوت خواهد شد، میزان رضایت مردم و آثاری است که از خدمت بر جای میماند.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه مدیریت شهری افزود: اختلافسلیقهها در مسیر کار طبیعی است، اما باید از زحمات شهردار سابق نیز قدردانی کرد؛ پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله تاکندی در دوره ایشان پیگیری شد و اکنون به ثمر نشسته است و خوشبختانه شورای اسلامی شهر قزوین نیز مسیر تعامل و همافزایی سازنده را در پیش گرفته و این رویکرد باید استمرار یابد.
نوذری ادامه داد: با وجود تمام محدودیتها، تخصیص اعتبارات ارزشافزوده به شهرداریهای استان نهتنها کاهش نیافته، بلکه با رشد همراه بوده است، دولت باور دارد که تقویت نهاد شهرداری بهمنزله تقویت زیرساختهای کشور و رفاه عمومی است؛ از این رو انتظار میرود این منابع مالی بهطور دقیق و هدفمند در طرحهای توسعهای سرمایهگذاری شود.
نماینده عالی دولت در استان قزوین، مسئولیت شهردار را فراتر از کارهای صرفا عمرانی دانست و گفت: مدیریت شهری نقشی محوری در توسعه اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، نشاط اجتماعی و تبدیل قزوین به یکی از قطبهای هدف گردشگری کشور دارد که در همین راستا، پروژههای مهم ترافیکی از جمله پل سه سطحی باید تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا علاوه بر تسهیل عبور و مرور، جلوه گردشگری و سیمای بصری شهر را ارتقا بخشد.
استاندار قزوین با اشاره به اقدامات دولت در زمینه رفع کاستیهای اساسی استان قزوین در حوزههای آب شرب و سرانه درمانی یادآور شد: سال گذشته توانستیم تخصیص بیش از ۱۰۰ درصدی از محل اوراق دریافت کنیم و امسال نیز از محل اعتبارات ماده ۵۶، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که ۳۰۰ میلیارد تومان از آن به بخش بهداشت، درمان و احداث بیمارستان اختصاص یافته است و مدیریت ارشد استان با تمام توان در کنار شهرداری خواهد بود تا با مشارکت جمعی، استان در مسیر رشد و بالندگی شتاب بیشتری بگیرد.
طرحهای عمرانی نوعی گرهگشایی از کار مردم است
حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیتالله محمدی تاکندی (ره) گفت: خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان از والاترین فضایل و عبادات است و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری، یکی از مصادیق همین خدمترسانی به شمار میرود.
امام جمعه قزوین با اشاره به روند احداث این طرح عمرانی بیان کرد: این پروژه کلان شهری فرایند اجرایی طولانی و حدود ۱۰ تا ۱۲ سالهای را از نقطه آغاز تا بهرهبرداری نهایی پشت سر گذاشته است و ثمره سالها تلاش، برنامهریزی و همافزایی به شمار میرود.
ترافیک کمربندی غرب قزوین با تقاطع آیت الله تاکندی روانسازی شد
سید محمد علمی شهردار قزوین هم گفت: مدیریت شهری قزوین در اجرای این طرح مهم عمرانی، راهبرد بهینهسازی و استفاده هوشمندانه از زیرساختها و معابر موجود را سرلوحه کار خود قرار داد تا علاوه بر مدیریت هزینهها، سرعت اتصال شبکه بزرگراهی و کمربند غربی شهر افزایش یابد.
علمی با اشاره به اهداف ترافیکی و زیستمحیطی احداث این تقاطع غیرهمسطح اضافه کرد: با راهاندازی این پل و اصلاح محورهای دسترسی، افزون بر روانسازی جریان ترافیک در رینگ کمربندی غربی شهر، زمان سفرهای درونشهری کاهش یافته و در مصرف سوخت و هزینههای استهلاک وسایل نقلیه به میزان چشمگیری صرفهجویی میشود.
علمی در ادامه به پیچیدگیها و چالشهای فنی و اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: بخش عمده و دشوار این پروژه به عملیات زیرسطحی و جابهجایی تاسیسات زیربنایی مربوط میشد؛ بهویژه انتقال حساس و دقیق خط لوله اصلی انتقال آب به قطر ۹۰۰ میلیمتر و بازسازی کانالها و شبکههای هدایت آبهای سطحی که با همکاری شبانهروزی شرکتهای آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات انجام پذیرفت و خوشبختانه این عملیات گسترده حتی بدون یک روز وقفه در روند عمومی خدمات شهری به سرانجام رسید.
وی با قدردانی از اهتمام جدی مشاوران و پیمانکاران پروژه، بیان کرد: بر اساس برنامه زمانبندی و قرارداد اولیه، موعد تحویل این طرح تا اواخر مردادماه سال آینده پیشبینی شده بود، اما با پیگیریهای مستمر، افزایش شیفتهای کاری و تلاش جهادی تیمهای عمرانی شهرداری، این تقاطع حدود چهار تا پنج ماه زودتر از زمانبندی تعیینشده آماده افتتاح و استفاده عمومی شهروندان شد.
تقاطع غیرهمسطح تاکندی گره ترافیکی را باز میکند
فرجالله فصیحی رامندی رییس شورای اسلامی شهر قزوی نیز گفت: بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح آیتالله محمدی تاکندی (ره) پس از ۲ سال تلاش شبانهروزی، دشواریها و تلخیهای ناشی از ترافیک این مسیر را برای شهروندان به آرامش و رضایت تبدیل میکند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این پروژه در ساماندهی شبکه معابر شهری تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله تاکندی یکی از کلیدیترین و اولویتدارترین طرحهای عمرانی مدیریت شهری قزوین در ۲ سال گذشته به شمار میرفت که با پیگیری مستمر شورای اسلامی شهر و اراده راسخ شهرداری به مرحله بهرهبرداری رسید.
فصیحی رامندی همچنین بر نقش مجموعه مدیریت شهری در به سرانجام رسیدن این طرح تاکید کرد و گفت: همکاران خدوم ما در مجموعه شهرداری قزوین، به ویژه تلاشگران حوزه معاونت عمران و امور زیربنایی، در طول این ۲۴ ماه شبانهروز پای کار ایستادند و اهتمام و نظارت میدانی شهردار محترم قزوین در تخصیص اعتبارات و رفع موانع اجرایی، سرعت پیشرفت پروژه را شتاب بخشید.
منبع: ایرنا