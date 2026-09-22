باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم

مقاومت ایران، جنگ افروزی آمریکا در منطقه را به زانو درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طول تاریخ، آمریکایی‌ها عادت کرده بودند جنگ افروزی کرده و با کمترین هزینه به اهداف خود برسند اما مقامت مردم ایران و بستن تنگه هرمز بلایی بی سابقه بر سر آنها آورد.

مطالب مرتبط
بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
young journalists club

ولایتی: در سال تحصیلی جدید در دبستان میناب ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند

بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
young journalists club

شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای باعث تمام شدن جنگ خواهد شد؟ + فیلم

بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
young journalists club

توافقی که تنها روی کاغذ ماند + فیلم

بلایی که مقاومت مردم ایران بر سر آمریکا آورد + فیلم
young journalists club

هدف بزرگ آمریکا علیه مردم ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تحقیر در برابر جهان + فیلم
۱۴۹۸

تحقیر در برابر جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم
۵۷۵

از هرمز تا باب‌المندب؛ سناریوی انبر بر گردن دریانوردی جهان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم
۴۶۶

ریشه مقاومت در یمن از کجا نشات می‌گیرد؟ + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم
۴۲۸

شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران از زبان تحلیلگر عرب‌زبان + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم
۳۹۰

آشکار شدن میزان آسیب پذیری واشنگتن در برابر تهران + فیلم

۰۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha