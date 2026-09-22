باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه آمریکایی «انبیسی» به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گزینه اقدام نظامی علیه نیروهای مسلح یمن در آینده را رد نکرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی که با این شبکه گفتوگو کردهاند، میان فرماندهان نظامی درباره اینکه آیا دولت ترامپ باید بهصورت نظامی مداخله کند یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها خواستار حمله به یمنیها هستند و معتقدند آمریکا باید به ریاض در پاسخ به حملاتی که خاک عربستان را هدف قرار میدهد، کمک کند.
این مقامها افزودند برخی از این فرماندهان در گفتوگوهای خصوصی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهاند که از نظر آنها، خودداری آمریکا از اقدام قاطعتر، به منزله خیانت به یک متحد مهم منطقهای است.
در مقابل، انبیسی به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که برخی فرماندهان نظامی در داخل پنتاگون و در گفتوگو با مقامهای دولت ترامپ، بر این باورند که گشودن یک جبهه نظامی دیگر در منطقه، ایده نامناسبی است؛ بهویژه با توجه به نگرانیها درباره کاهش ذخایر تسلیحات دفاعی و تسلیحات دوربرد وزارت جنگ آمریکا.
منبع: الجزیره