باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از دستگیری یکی از دلالان بازار ارز در محدوده میدان فردوسی خبر داد و گفت: مأموران در این عملیات بیش از ۵ هزار واحد انواع ارز به همراه ۹.۵ میلیارد تومان وجه نقد از متهم کشف کردند که کارشناسان ارزش ریالی ارزهای مکشوفه را بیش از ۱۷ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

شناسایی دلال ارز در میدان فردوسی

سردار افشاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، شناسایی عوامل اخلال‌گر و فعالان غیرمجاز این حوزه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پیش‌دستانه و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یکی از دلالان ارزی در محدوده میدان فردوسی شدند و وی را در حین خرید و فروش ارز دستگیر کردند.

کشف بیش از ۵ هزار واحد انواع ارز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اقلام کشف‌شده از متهم گفت: در بازرسی انجام‌شده، ۳ هزار و ۶۱۰ دلار آمریکا، ۴۶۰ یورو، یک هزار و ۱۰۰ درهم امارات و ۵۰ دلار کانادا به همراه ۹.۵ میلیارد تومان وجه نقد کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی ارزهای کشف‌شده را بیش از ۱۷ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

معرفی متهم به مرجع قضایی

سردار افشاری خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه خرید و فروش ارز، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اطلاع دهند.