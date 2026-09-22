باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - جعفر قرائتی ستوده رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با تأکید بر اینکه کاهش مصرف انرژی صرفاً با توصیه به مردم برای کمتر استفادهکردن از وسایل سرمایشی و گرمایشی محقق نمیشود، گفت: بخش قابلتوجهی از اتلاف انرژی به طراحی و اجزای ساختمان، بهویژه پوسته نورگذر و غیرنورگذر بنا، مربوط است.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور اظهار کرد: مصرف برق در شرایط معمول حدود ۲۰ هزار مگاوات است، اما در دوره اوج سرمایش حدود ۳۵ هزار مگاوات به این میزان اضافه میشود.
وی متوسط اتلاف انرژی در ساختمانها را حدود ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: در زمان اوج مصرف تابستان، سهم مصرف انرژی ساختمانها میتواند به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.
قرائتیستوده با اشاره به برنامه آسیبشناسی پوسته ساختمان گفت: در این فرایند، ساختمان با استفاده از اشعه مادون قرمز اسکن میشود تا نقاطی که انرژی از آنها هدر میرود، شناسایی شود. به گفته وی، اگرچه دیوارها نیز در اتلاف انرژی نقش دارند، اما بخش قابلتوجهی از این اتلاف از محل پنجرهها اتفاق میافتد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه پوسته ساختمان باید در دو بخش نورگذر و غیرنورگذر مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: در بخش نورگذر، پنجره و شیشه اهمیت زیادی دارند و نمیتوان صرفاً بر اساس این تصور که یک پنجره یوپیویسی معمولی با شیشه دوجداره برای ساختمان کافی است، تصمیمگیری کرد.
وی انتخاب پنجره و شیشه را نیازمند دانش فنی دانست و گفت: پنجره باید بتواند تبادل حرارت میان داخل و خارج ساختمان را در فصل گرما و سرما کنترل کند. در عین حال، در ساختمانهایی که در مجاورت خیابانها و بزرگراهها قرار دارند، عملکرد صوتی شیشه نیز اهمیت دارد و مستقیماً بر آرامش ساکنان اثر میگذارد.
قرائتیستوده تأکید کرد که الزامات حرارتی و صوتی باید همزمان در انتخاب اجزای پوسته ساختمان مورد توجه قرار گیرد و این انتخاب بر اساس اطلاعات و محاسبات دقیق انجام شود.
ساختمان باید مانند یک محصول طراحی شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تغییر نگاه به فرایند ساختوساز تأکید کرد و گفت: ساختمان باید بهعنوان یک «محصول» دیده شود؛ محصولی که اجزای آن از مرحله طراحی تا اجرا و بهرهبرداری، متناسب با نیاز نهایی و در هماهنگی با یکدیگر انتخاب شده باشند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با اشاره به حضور توسعهگران و مجموعههای تخصصی در نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: در کشور مجموعههایی شکل گرفتهاند که روی اجزای مختلف ساختمان کار کرده و دانش و فناوری لازم را در اختیار دارند. حتی نرمافزارهایی وجود دارد که میتوان از آنها برای انتخاب رده انرژی، میزان نگهداری و انتقال انرژی و سایر ویژگیهای عملکردی ساختمان استفاده کرد.
به گفته وی، این دانش و ابزارها بهتدریج در صنعت ساختمان کشور در حال نهادینهشدن است و افزایش هزینه انرژی نیز موجب شده توجه به بهرهوری، هم در زمان ساخت و هم در دوره بهرهبرداری، بیشتر شود.
قرائتیستوده افزود: تعویض پنجرهها و ارتقای عملکرد انرژی ساختمان از جمله اقداماتی است که میتواند پس از بهرهبرداری نیز مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه گروههایی در کشور فعالیت میکنند که توانایی شناسایی نقاط ضعف ساختمان و ارائه راهکار برای افزایش بهرهوری انرژی را دارند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حرکت تولیدکنندگان مصالح و اجزای ساختمانی به سمت محصولات دارای عملکرد مشخص انرژی، به صنعت پنجره اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان پروفیل در ایران طی سالهای گذشته روی زنجیره تولید یوپیویسی، عایق و شیشه کار کردهاند و مجموعههایی در این حوزه توانستهاند محصولاتی تولید کنند که پاسخگوی نیاز سازندگان و طراحان باشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ادامه داد: این ظرفیت تنها به صنعت پنجره محدود نیست و در بخشهای مختلف ساختمان نیز تلاشهایی برای تکمیل زنجیره تولید و عرضه اجزای تخصصی شکل گرفته است.
قرائتیستوده با اشاره به تجربه حدود دو دهه فعالیت در حوزه صنعتیسازی ساختمان گفت: حدود ۲۰ سال پیش تمرکز فعالان این حوزه بیشتر بر تولید اجزای ساختمان و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید صنعتی بود، اما این روند بهتدریج به سمت ایجاد مجموعهای از اجزای هماهنگ و سپس طراحی یکپارچه حرکت کرد.
وی هدف این رویکرد را فراهمکردن اجزای موردنیاز ساختمان در داخل کشور و حرکت به سمت عرضه یک پکیج کامل و هماهنگ عنوان کرد و افزود: سازندگان و طراحان میتوانند به جای انتخابهای پراکنده، از مجموعهای از محصولات و اجزای هماهنگ استفاده کنند؛ مجموعهای که همزمان عملکرد حرارتی، صوتی و انرژی ساختمان را در نظر میگیرد.