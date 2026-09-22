بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-شهر مقدس قم در دهم ربیع الثانی ،سالروز وفات جانسوز اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه(س)حال و هوای غریبی دارد.
جای جای شهر سوگوار بانویی است که چون نگین بر کویر قم میدرخشد و حرم امنش میزبان دلهای خسته زائران است.
در این روز حزن انگیز دسته عزاداری خادمان و عاشقان بانوی کرامت(س) از بیتالنور محل عبادت کریمه اهل بیت(س) به سمت حرم مطهر حرکت کرد و عزاداران با سینهزنی در غم وفات جانسوز حضرت معصومه(س) گریستند و این مصیبت و غم را به حضرت ولی عصر(عج) تسلیت گفتند.
این آیین معنوی، نمادی از ارادت بیپایان مردم به بانویی است که با هجرتی عاشقانه از مدینه تا قم، تاریخ این شهر را با نور حضورش متبرک ساخت.