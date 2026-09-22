امیرمحمد رحمانی‌راد، تکواندوکار جوان کرمانی و پرورش‌یافته آکادمی تکواندو باشگاه صنعت مس کرمان، با دعوت به اردوی تمرینی و کمپ تخصصی ووشی چین، یک گام دیگر در مسیر حرفه‌ای خود برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ امیرمحمد رحمانی‌راد از جوانان مستعد تکواندو کرمان است که در تمامی رده‌های سنی سابقه حضور در تیم‌های ملی را در کارنامه دارد و تاکنون عناوین و افتخارات متعددی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده است.

این تکواندوکار جوان در ادامه مسیر حرفه‌ای خود راهی کمپ تخصصی ووشی چین شده است؛ کمپ تمرینی که با حضور جمعی از برترین ورزشکاران و مربیان تکواندو جهان برگزار می‌شود.

اردوی تمرینی ووشی از ۲۴ شهریورماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت تا رحمانی‌راد در کنار ورزشکاران و مربیان مطرح این رشته، تجربه‌ای تازه از تمرین در سطح بین‌المللی به دست آورد و مسیر حرفه‌ای خود را ادامه دهد.

برچسب ها: تکواندو ، اخبار ورزشی کرمان
خبرهای مرتبط
درخشش تکواندو کاران کرمانی در مسابقات قهرمانی کشور هیانگ ITF
پایان مسابقات قهرمانی آزاد تکواندو بانوان استان کرمان
پایان مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان استان کرمان
‍ تکواندوکاران قلعه گنجی‌ برسکوی سوم رقابت های لیگ جنوب کشور
اعزام تیم تکواندو "کرمان" به مسابقات قهرمانی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خانه کاراته کرمان در مسیر افتتاح؛ پاسخ استاندار به مطالبه قهرمان نوجوان
آخرین اخبار
خانه کاراته کرمان در مسیر افتتاح؛ پاسخ استاندار به مطالبه قهرمان نوجوان
مأموریت نسل جدید؛ از نیمکت‌های مهر تا پرچم ظهور
پایان فرار کلاهبرداری ۲۶ میلیارد تومانی در کرمان
طرح پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان تصویب شد
پیشرفت پروژه ۴۵۶ واحدی مسکن محرومین کرمان