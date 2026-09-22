بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ امیرمحمد رحمانیراد از جوانان مستعد تکواندو کرمان است که در تمامی ردههای سنی سابقه حضور در تیمهای ملی را در کارنامه دارد و تاکنون عناوین و افتخارات متعددی در رقابتهای ملی و بینالمللی کسب کرده است.
این تکواندوکار جوان در ادامه مسیر حرفهای خود راهی کمپ تخصصی ووشی چین شده است؛ کمپ تمرینی که با حضور جمعی از برترین ورزشکاران و مربیان تکواندو جهان برگزار میشود.
اردوی تمرینی ووشی از ۲۴ شهریورماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت تا رحمانیراد در کنار ورزشکاران و مربیان مطرح این رشته، تجربهای تازه از تمرین در سطح بینالمللی به دست آورد و مسیر حرفهای خود را ادامه دهد.