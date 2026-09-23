رئیس سازمان چای گفت:براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

به گفته وی، امروز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران مربوط به قدر سهم دولت پرداخت شد که با احتساب پرداخت امروز ۸۷ درصد کل مطالبات چایکاران به حساب آنان واریز شد و مابقی در روزهای آینده پرداخت می شود.

جهان ساز از تولید ۲۴ هزار تن چای خشک خبر داد و گفت : با توجه بررسی های اخیر و بازدیدهای میدانی از واحدهای بسته بندی چای داخلی ، صنعت چای در بازار کشور پایدار است و هیچگونه نگرانی در خصوص کمبود آن وجود ندارد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهرماه به اتمام می رسد، گفت: از چایکاران تقاضا داریم با برداشت به موقع و استاندارد برگ سبز چای در بالا رفتن کیفیت چای تولیدی به مدیران کارخانجات کمک کنند.