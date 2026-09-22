معاون سازمان راهداری گفت:در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از نقاط حادثه‌خیزی که پیش از این شناسایی و اعلام شده بود، رفع شده و حدود ۱۵ درصد از این نقاط باقی مانده است.

مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت موج بازگشت سفرهای تابستانی، از رفع حدود ۸۵ درصد نقاط حادثه‌خیز کشور خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد بلیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ایام سفرهای تابستانی به صورت اینترنتی به فروش رسیده است.

وی  درباره اقدامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای مدیریت سفرهای تابستانی و موج بازگشت مسافران اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به دو مسئولیت خود در حوزه راه و حمل‌ونقل عمومی، در روزهای پایانی سفرهای تابستانی و همزمان با افزایش سفرها و موج بازگشت مردم به شهرهای مختلف کشور، اقدامات لازم را برای تسهیل سفر و ارتقای ایمنی انجام داده است.

وی افزود: در حوزه راهداری، با توجه به اینکه نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها بر عهده سازمان راهداری است، با همکاری پلیس راه کشور اقدامات مناسبی در زمینه ایمن‌سازی محورها، به‌روزرسانی وضعیت راه‌ها و بهسازی مسیرهای کشور انجام شده است.

 رفع ۸۵ درصد نقاط حادثه‌خیز کشور

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از نقاط حادثه‌خیزی که پیش از این شناسایی و اعلام شده بود، رفع شده و حدود ۱۵ درصد از این نقاط باقی مانده است.

خضری ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای رفع نقاط باقی‌مانده در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از این نقاط نیز برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی نقاط باقی‌مانده از حساسیت و شرایط فنی ویژه‌ای برخوردار هستند، گفت: رفع این نقاط نیازمند انجام اقدامات اولیه، تأمین زیرساخت و در برخی موارد آزادسازی مسیرها در محورهای کشور است و پس از آماده‌سازی این زیرساخت‌ها، امکان اجرای عملیات در این نقاط فراهم خواهد شد.

فروش اینترنتی بیش از ۸۰ درصد بلیت‌های حمل‌ونقل عمومی

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در ادامه با اشاره به افزایش تقاضا برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای تابستانی اظهار کرد: در پایانه‌های مسافری و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، مدیریت و تشدید نظارت‌ها در دستور کار قرار گرفت و امسال بیش از ۸۰ درصد بلیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت اینترنتی فروخته شده است.

خضری این موضوع را نشانه افزایش سفرهای برنامه‌ریزی‌شده در کشور دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد مردم بیشتر از سکوهای فروش اینترنتی بلیت استفاده می‌کنند و سفرهای تابستانی خود را با برنامه‌ریزی بیشتری انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تشدید کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: این نظارت‌ها در هر سه بخش ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری کرایه انجام شده و کنترل ناوگان توسط مدیران فنی، مراکز معاینه فنی و همچنین مأموران پلیس راه در پاسگاه‌ها به صورت جدی دنبال شده است.

خضری تأکید کرد: در مبدا سفر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت جدی کنترل می‌شود و اگر وسیله‌ای دارای نقص فنی یا مشکلات ایمنی باشد، از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: بر اساس کنترل‌هایی که در مبادی سفر انجام می‌شود، ناوگان دارای نقص فنی اجازه حرکت پیدا نمی‌کند تا از بروز حوادث احتمالی در طول مسیر جلوگیری شود.

فعالیت ۷۵۰۰ دستگاه ناوگان در مسافت‌های طولانی

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ضرورت نوسازی آن نیز گفت: در کشور حدود ۷۵۰۰ دستگاه ناوگان داریم که امکان فعالیت در مسافت‌های ۵۰۰ کیلومتر به بالا را دارند.

خضری با اشاره به استفاده از ظرفیت این ناوگان در ایام اربعین افزود: در ایام اربعین نیز عمده ظرفیت مورد استفاده، همین ناوگان موجود بود.

وی ادامه داد: با توجه به فرسودگی بخشی از ناوگان، تلاش کردیم از ناوگان‌هایی که سن بالاتری دارند و ممکن است از نظر فنی با مشکل مواجه شوند یا ریسک بیشتری داشته باشند، کمتر استفاده شود و عمده ناوگان فعال در سفرهای تابستانی از خودروهای به‌روزتر و آماده‌تر باشد.

 راه‌اندازی مجدد خطوط تولید ناوگان حمل‌ونقل عمومی

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به برنامه‌های نوسازی ناوگان گفت: سازمان راهداری طی دو سال گذشته اقدامات مناسبی را برای به‌روزرسانی ناوگان و کاهش سن آن انجام داده است.

خضری افزود: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خط تولید ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور مجدداً راه‌اندازی شده و در حال حاضر چند شرکت ایرانی با هماهنگی این وزارتخانه در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، تولیدات جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شود و ظرفیت ناوگان افزایش پیدا کند.

 هدف‌گذاری تولید و ورود هزار دستگاه ناوگان جدید

خضری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای افزایش ظرفیت ناوگان گفت: برنامه این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود هزار دستگاه ناوگان جدید به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اضافه شود.

وی درباره میزان تحقق این برنامه اظهار کرد: بخشی از این ناوگان آماده‌سازی شده و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور اضافه شده است و روند تأمین سایر دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری درباره هدف‌گذاری تولید حدود ۸۰۰ دستگاه در سال جاری نیز گفت: با توجه به اینکه بخشی از سال سپری شده، شرایط امسال با توجه به وقوع جنگ و محدودیت‌های ایجادشده و همچنین تشدید تحریم‌ها، موجب کند شدن روند تولید ناوگان حمل‌ونقل عمومی شد.

خضری ادامه داد: هماهنگی‌هایی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است تا روند تولید مجدداً تسریع و خطوط تولید فعال‌تر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود و ادامه همکاری با وزارت صمت، روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شتاب بیشتری بگیرد و در این حوزه شاهد افزایش ظرفیت و بهبود خدمات‌رسانی به مسافران باشیم.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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