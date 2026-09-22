معاون هماهنگی و نظارت اداره کل حریم شهرداری تهران از شناسایی ۸۸۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سید غفار وهابی، معاون هماهنگی و نظارت اداره کل حریم شهرداری تهران، با تشریح آخرین اقدامات و دستاورد‌های حوزه نظارت بر حریم پایتخت، از آغاز دور جدید ارزیابی عملکرد نواحی و ادارات حریم مناطق خبر داد و بر تقویت ابعاد کمی و کیفی نظارت و کنترل تخلفات در حریم شهر تهران تأکید کرد.

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۸۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده حریم شهر تهران شناسایی شده که ۴۸ درصد از این موارد در مناطق تداخلی قرار داشته است. در همین مدت، با پیگیری مستمر شهرداران نواحی، ادارات حریم مناطق و نیرو‌های حریم‌بان و حوزه شهرسازی، ۸۷ درصد تخلفات شناسایی‌شده رفع اثر شده است.

وهابی با اشاره به ابعاد عملیاتی این اقدامات افزود: در مجموع، بیش از ۱۰۱ هزار و ۶۰۱ مترمربع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شناسایی شده است. اداره کل حریم شهرداری تهران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت عملیاتی شامل ۴۴ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت و با اتکا به نیرو‌های تخصصی خود، روند پایش و برخورد با تخلفات را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: این مجموعه با استفاده از ظرفیت ۷ نیروی ستادی، ۴۲ نیروی اجرایی، ۴۰ نیرو در نواحی و ۳۳۳ حریم‌بان، تخلفات مرتبط با تغییر عوارض و وضعیت اراضی، تغییر کاربری و احداث غیرمجاز دیوار، حصار و ابنیه را شناسایی و مطابق ضوابط و مقررات با آنها برخورد می‌کند.

معاون هماهنگی و نظارت اداره کل حریم شهرداری تهران همچنین با اشاره به نوع تخلفات شناسایی‌شده در سال جاری گفت: ۶۱.۵ درصد از تخلفات مربوط به احداث غیرقانونی دیوار‌ها بوده است که این موضوع ضرورت پایش مستمر و کنترل سریع تغییرات در اراضی حریم را دوچندان می‌کند.

وهابی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را یکی از محور‌های ارتقای نظام نظارت بر حریم دانست و اظهار کرد: برای افزایش دقت و سرعت در شناسایی و پیشگیری از تخلفات، اداره کل حریم از تصاویر هوایی و ماهواره‌ای استفاده می‌کند تا تغییرات ایجادشده در وضعیت اراضی حریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تداوم تخلف انجام شود.

وی تأکید کرد: تداوم پایش میدانی در کنار استفاده از ابزار‌های هوشمند و تصاویر هوایی و ماهواره‌ای، با هدف پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات جدید و صیانت از اراضی حریم شهر تهران دنبال می‌شود.

برچسب ها: ساخت و ساز غیرمجاز ، حریم تهران
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