باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: برخورد قطار با یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده فیروزان شهرستان نهاوند موجب مرگ سه نفر شد.

وی افزود: تیم درمانی اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات و معاینات بالینی مورد نیاز را انجام دادند اما سه نفر شامل یک مرد، یک دختر و پسر خردسال جان خود را از دست داده بودند.

رییس پلیس راه استان همدان نیز در این باره گفت: یک مسیر غیرمجاز بین باغی توسط روستاییان با ریختن خاک بر روی ریل ایجاد شده است که این موتورسوار قصد تردد از روی این قسمت از ریل راه آهن را داشت که دچار سانحه شد.

سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: پلیس راه آهن پیش از رسیدن عوامل پلیس راه نهاوند نسبت به جمع کردن صحنه تصادف اقدام کرده بود بنابراین حین رسیدن عوامل پلیس راه خبری از موتورسیکلت و متوفیان نبود.

وی ادامه داد: این سانحه در خارج از محدوده ترافیکی رخ داده است.

منبع: ایرنا