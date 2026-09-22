باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صبح امروز مدرسه فنی و حرفه‌ای «اینجی اوزمز» آناتولی، در استان مانیسا ترکیه، شاهد حمله مسلحانه هولناکی بود که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۰ دانش آموز شد که حال یکی از آنها وخیم است.

گزارش‌های اولیه رسانه‌ها که روزنامه «سوزجو» منتشر کرده بود، حاکی از آن بود که در این حادثه چند دانش‌آموز زخمی شده‌اند. به‌روزرسانی‌های رسمی بعدی نیز تایید کرد که شمار دانش‌آموزان مجروح به ۱۰ نفر رسیده است، در حالی که جزئیات دقیق حادثه همچنان از سوی دفتر دادستانی عمومی در دست بررسی است.

این حمله در یک موسسه آموزشی در محله آلبایراک، واقع در منطقه تورگوتلو، توسط یکی از دانش‌آموزان که یک قبضه سلاح شکاری حمل می‌کرد، انجام شد. بر اساس گزارش‌های اولیه و تایید فرماندار استان، ساعت ۷:۵۹ صبح گزارشی درباره وقوع تیراندازی در نزدیکی مدرسه به مقامات اعلام شد.

بلافاصله تیم‌های گسترده‌ای از نیرو‌های پلیس و آمبولانس به محل اعزام و مجروحان برای درمان به بیمارستان دولتی تورگوتلو منتقل شدند.

روزنامه «سوزجو» گزارش داد که تحقیقات امنیتی نشان داده است انگیزه مهاجم، که مشخص شده دانش‌آموز کلاس نهم و متولد سال ۲۰۱۱ بوده و تنها ۱۵ سال سن داشته، برخلاف شایعات اولیه، تروریستی نبوده است. به گفته این روزنامه، این حادثه در پی «مشکلی شخصی مربوط به یک دانش‌آموز دیگر» و اختلافی رخ داده که روز قبل میان مهاجم و قربانیان شکل گرفته بود.

در تصاویر دوربین‌های مداربسته، مهاجم در حالی دیده می‌شود که با یک تفنگ وارد مدرسه شده و سپس به‌طور تصادفی به دانش‌آموزانی که از آنها خوشش نمی‌آمد، شلیک کرده و با پای پیاده از محل گریخته است.

پس از تعقیب و گریزی کوتاه، نیرو‌های امنیتی دانش‌آموز متهم را در حالی که قصد داشت پیاده از محل حادثه فرار کند، دستگیر کردند. پس از شنیده شدن صدای تیراندازی نیز شمار زیادی از والدین وحشت‌زده برای اطلاع از وضعیت فرزندانشان به محوطه مدرسه هجوم بردند.

منبع: آر‌تی