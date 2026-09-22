باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۷ میلیون و ۲۰۰ تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۲۱ میلیون تومان
|ربع سکه
|۶۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۳ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۱ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان