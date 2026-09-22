باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، افزایش حجم کشتیرانی از این آبراه و کاهش تنش‌ها در خاورمیانه گفت‌و‌گو کرده است.

مکرون پس از دیدار با ترامپ در نیویورک گفت دو طرف همچنین درباره تأمین امنیت مسیر‌های انتقال نفت در دریای سرخ بدون تشدید تنش‌ها، حمایت از اوکراین و تلاش برای رسیدگی به مسائل مرتبط با انرژی در مناقشه روسیه و اوکراین رایزنی کردند.

وی افزود دو طرف در این زمینه تمایل مشترکی دارند که «هر کاری برای باز کردن (..) تنگه هرمز» انجام دهند و «حجم [انتقال محموله‌ها]را آزاد کنند.»

مکرون همچنین گفت دو طرف درباره ضرورت کمک به اوکراینی‌ها «با سرعت و قدرت بیشتر» از طریق تأمین سامانه‌های رهگیر دفاعی گفت‌و‌گو کردند.

به گفته رئیس‌جمهور فرانسه، دو طرف همچنین بار دیگر ابتکار‌های احتمالی برای دستیابی به «توقف موقت در مسائل انرژی» را بررسی کردند.

مکرون افزود قرار است با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار کند و گفت‌و‌گو‌های بیشتری میان طرف‌های آمریکایی و اوکراینی نیز برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

منبع: آناتولی