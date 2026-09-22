با اجرای بند خاکی بیمرز در حوزه گلندر شهرستان سربیشه، ۱۰۰ خانوار روستایی از مزایای طرح‌های آبخیزداری بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فهیمه کدخدا - محمودی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه گفت: عملیات اجرایی بند خاکی «بیمرز» در حوزه گلندر شهرستان سربیشه به پایان رسید و این پروژه مهم آبخیزداری آماده بهره‌برداری شد.

وی افزود: این پروژه عمرانی و آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان و با حجم عملیات ۲۶ هزار مترمکعب اجرا شده است که با تکمیل آن، اهالی ۲ روستای منطقه و جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ خانوار از مزایای مستقیم آن بهره‌مند می‌شوند.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷ پروژه آبخیزداری در شهرستان سربیشه کلید خورده است که با اتمام ساخت بند خاکی بیمرز، این طرح به عنوان پنجمین پروژه آبخیزداری شهرستان به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

برچسب ها: منابع‌طبیعی ، آبخیزداری
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